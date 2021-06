Valse à milliards pour les anticorps monoclonaux

Cancer, Covid, Ebola, psoriasis, bronchiolite du nourrisson, arthrite rhumatoïde, mais aussi Alzheimer: les anticorps monoclonaux aiguisent les appétits. Ceux des chercheurs et des professionnels de la santé, bien sûr. Mais aussi ceux des investisseurs.

Voici quelques jours, la biotech iTeos Therapeutics, basée à Charleroi, annonçait avoir noué un partenariat majeur avec le géant pharmaceutique GSK. À la clé, plus de deux milliards de dollars pour iTeos. Dans le viseur de GSK, le traitement EOS-448 de l'entreprise carolo: un anticorps monoclonal prometteur pour lutter contre différents types de cancers.

Vendredi, c'était au tour d'UCB de voir son médicament contre le psoriasis, également à base d'anticorps monoclonaux, approuvé par l'Agence européenne des médicaments.

Dans le même temps, AstraZeneca a déchanté. Les essais cliniques portant sur son nouveau remède AZD7442 à base d'anticorps contre le coronavirus ne s'avéraient par concluants. Le projet est financé par les États-Unis à hauteur de 726 millions de dollars.

Lire aussi iTeos signe le plus gros accord de l'histoire des sciences du vivant en Wallonie

Ces trois exemples dénotent à souhait l'attention que cristallisent actuellement les anticorps monoclonaux. Mais pourquoi cette frénésie par rapport à cette classe de molécules thérapeutiques? C'est la question que nous avons posée à Michel Goldman, immunologiste qui préside aujourd'hui l'Institute for Interdisciplinary Innovation in Healthcare (I3h) de l'ULB.

"C'est d'abord lié à nos connaissances sur l'action puissante de certains anticorps que nous produisons naturellement, explique-t-il. Quand notre organisme est confronté à des microbes, il produit toute une série d'anticorps différents pour tenter d'éliminer ces agents infectieux. Certains anticorps vont se fixer sur des antigènes situés sur la clé utilisée par le microbe pour pénétrer dans les cellules humaines. Ces anticorps dits neutralisants vont empêcher, ou au moins freiner, l'infection. D'autres anticorps vont amener le microbe au contact des cellules de l'hôte qui vont contribuer à l'éliminer. Il faut savoir qu'il y a aussi des anticorps qui auront un effet négatif en facilitant la pénétration du microbe dans des cellules cibles. Nous produisons donc toute une panoplie d'anticorps, dont seuls certains nous défendent efficacement."

Il est aujourd'hui possible, grâce à la biotechnologie, de sélectionner les anticorps les plus puissants parmi tous ceux que nous produisons naturellement. On les appelle monoclonaux, car produits par des cellules immunitaires qui ont été clonées.

Il est aujourd'hui possible, grâce à la biotechnologie, de sélectionner les anticorps les plus puissants parmi tous ceux que nous produisons naturellement. Cette sélection aboutit à la fabrication d'anticorps parfaitement homogènes dont on contrôle à la fois la spécificité et l'action. On les appelle monoclonaux, car produits par des cellules immunitaires qui ont été clonées.

"Si certains anticorps monoclonaux sont développés pour traiter des infections, l'engouement pour ces agents thérapeutiques est lié au fait que les actions initialement décrites contre les microbes peuvent aussi s'exercer sur d'autres cibles", reprend le Pr Goldman.

"Ainsi, des anticorps peuvent neutraliser des cytokines, ces hormones du système immunitaire qui interviennent dans les réactions inflammatoires. D'où leur utilisation dans des maladies fréquentes comme l'arthrite rhumatoïde ou les maladies inflammatoires du tube digestif et plus récemment certaines maladies allergiques sévères."

Lire aussi UCB s'allie à Microsoft pour sa recherche de médicaments

Des effets secondaires limités

Dans le domaine du cancer, les anticorps monoclonaux sont à l'origine d'une véritable révolution thérapeutique. Grâce à leur grande spécificité, ces anticorps sont beaucoup mieux tolérés que la chimiothérapie classique.

Dans le domaine du cancer, les anticorps monoclonaux sont à l'origine d'une véritable révolution thérapeutique. Certains d'entre eux sont dirigés contre des antigènes exprimés préférentiellement sur des cellules cancéreuses qu'ils détruisent. Grâce à leur grande spécificité, ces anticorps sont beaucoup mieux tolérés que la chimiothérapie classique.

Plus récemment ce sont des anticorps qui réactivent nos propres cellules tueuses qui ont permis des progrès spectaculaires dans l'immunothérapie du cancer. L'anticorps monoclonal anti-TIGIT d'iTEOS appartient à cette dernière catégorie. On voit donc que les anticorps monoclonaux thérapeutiques s'adressent à des maladies majeures avec des enjeux de marché considérables. La démence d'Alzheimer vient de s'ajouter à liste avec l'approbation (encore partielle et sujette à caution) par la FDA d'un anticorps monoclonal qui cible une protéine toxique qui s'accumule dans le cerveau des patients atteints.

"Les anticorps monoclonaux, du fait de leur mode d'action très spécifique, mettent à l'abri des surprises parfois rencontrées lors des essais cliniques avec des produits de la chimie médicinale." Pr Michel Goldman Immunologiste, Président de l'Institute for Interdisciplinary Innovation in Healthcare (I3h) de l'ULB

"Et ce avec bien moins d'effets secondaires indésirables par rapport à des médicaments chimiques", précise le Dr Bertrand Magy, CEO de la start-up atb therapeutics basée près de Marche-en-Famenne. Son entreprise a pour ambition de concevoir une nouvelle classe de médicaments contre le cancer.

Voilà pour les mécanismes d’action. La chaine de développement de ce type de médicament est claire. Il s’agit d’abord d’identifier les anticorps d’intérêt pour lutter contre un microbe, puis à les produire. Dans la pratique, cela passe d’abord par la recherche académique. Au départ, il s’agit souvent d’une découverte faite dans un labo universitaire qui travaille sur des microbes ou des antigènes tumoraux.

Une fois la cible identifiée, l'équipe académique produit en toute petite quantité des anticorps monoclonaux utiles. Leur action est ensuite évaluée in vitro, puis sur des souris. Des collaborations avec les biotechs sont mises en place. Parfois, une start-up peut être créée par l'université. La phase industrielle démarre généralement avec les biotechs. À moins qu'une Big Pharma ne prenne le relais.

À L'UCLouvain, la Pre Sophie Lucas collabore depuis 2013 avec la biotech ArgenX, spécialisée dans le développement d'anticorps monoclonaux. "Une collaboration qui à l'origine concernait nos travaux académiques très en amont", souligne l'immunologue, "mais qui connait aujourd'hui un essai clinique de phase 1, auquel nous sommes partiellement associés". Ceci explique pourquoi le domaine des anticorps intéresse aussi les investisseurs, et non des moindres, comme le rappellent les chiffres cités en début d'article en ce qui concerne la biotech iTteos.

"Ce qui explique l'intérêt des investisseurs pour la filière des anticorps monoclonaux: c'est une filière moins risquée que d'autres dans le secteur de la santé." Pr Michel Goldman Immunologiste, Président de l'Institute for Interdisciplinary Innovation in Healthcare (I3h) de l'ULB

"Le choix de la cible, pour une biotech, est bien sûr un pari, reprend le Pr Goldman. Mais c'est un pari qui est souvent moins risqué qu'avec les médicaments classiques. De plus, les anticorps monoclonaux posent généralement peu de problèmes de sécurité. Du fait de leur mode d'action très spécifique, ils mettent à l'abri des surprises parfois rencontrées lors des essais cliniques avec des produits de la chimie médicinale. C'est ce qui explique l'intérêt des investisseurs pour la filière des anticorps monoclonaux: une filière moins risquée que d'autres dans le secteur de la santé."

Lire aussi NeuVasQ Biotechnologies, nouvel espoir belge contre les maladies neurologiques

Comme des missiles à tête chercheuse

À Marche-en-Famenne, atb therapeutics, créée en 2018, œuvre en ce sens. Mais avec une spécificité. Elle travaille sur la production en une seule étape d'anticorps monoclonaux, ainsi que sur le principe actif chargé d'éliminer la cellule cancéreuse (on parle d'anticorps conjugués ou "atbodies" dans le jargon).

Production intégrée? "Plutôt que de fabriquer séparément ces composants et de les assembler, nous voulons les produire d'un bloc et au départ d'une plante dérivée du tabac", explique le Dr Bertrand Magy. "Nous injectons donc dans les feuilles de la plante des bactéries qui portent le descriptif (code ADN) du véhicule à produire. Cette plante répond parfaitement à la commande et réalise le véhicule tout-en-un demandé." Pour réaliser ses objectifs, la jeune société a ainsi pu bénéficier en 2018 d'un financement venu notamment de la Fondation Fournier Majoie, à Bruxelles.

Une Fondation qui soutient les chercheurs-entrepreneurs et les aide à faire atterrir leurs projets de lutte contre le cancer. Tout récemment (mai 2021), elle a également injecté un demi-million d'euros dans une autre biotech: Mablink Bioscience. Celle-ci travaille sur des ADC (Antibody Drug Conjugate ou conjugués anticorps-médicaments) qu'elle souhaite rendre plus stables dans le temps et donc, au final, plus puissants. En suivant le même principe du "missile à tête chercheuse" développé par atb therapeutics, il s'agit ici d'envelopper la charge active véhiculée par l'anticorps d'une sorte de "cape d'invisibilité", qui protège davantage la molécule cytotoxique jusqu'à son arrivée à destination.

Et pour cause. Injectés par intraveineuse, les ADC circulent dans le sang, passant par les différents organes, à la recherche des cellules cancéreuses. Chaque minute, 1,5 litre de sang transite par le foie pour y être filtré et débarrassé des éléments nocifs. C'est un passage délicat pour les agents toxiques transportés par les ADC qui pourraient être soustraits, réduisant alors la force de frappe contre les cellules cancéreuses et entraînant une toxicité indésirée dans le foie. En masquant les ADC lors de leur passage dans le foie, Mablink Bioscience leur permet de continuer leur traque dans l'organisme contre les cellules cancéreuses.

"Aujourd'hui avec le Covid, il y a une véritable course aux anticorps, parallèle à celle aux vaccins. Les derniers essais cliniques ont précisé les situations dans lesquelles ces armes thérapeutiques sont véritablement efficaces." Pr Michel Goldman Immunologiste, Président de l'Institute for Interdisciplinary Innovation in Healthcare (I3h) de l'ULB

De son côté, le Pr Goldman s'intéresse particulièrement aux anticorps monoclonaux anti-Covid. "Aujourd'hui avec le Covid, il y a une véritable course aux anticorps, parallèle à celle aux vaccins. Sont actuellement en tête de la course un produit de la firme américaine Regeneron distribué par Roche en Europe, et un autre développé par la firme Eli-Lilly. Suivent à courte distance la société sud-coréenne Celltrion et GSK qui a mis la main sur la firme Vir aux États-Unis. Les derniers essais cliniques ont précisé les situations dans lesquelles ces armes thérapeutiques sont véritablement efficaces. Il s'agit des personnes vulnérables qui viennent d'être exposées au virus, avant qu'elles ne doivent être admises à l'hôpital. On pense avant tout aux patients immunodéprimés et aux résidents des maisons de repos."

"Une étude toute récente démontre que les anticorps monoclonaux réduisent aussi le risque de décès à des stades plus tardifs, mais uniquement chez les patients dits séronégatifs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été capables de synthétiser leurs propres anticorps."

Les variants terrassés par les anticorps de 2e génération

2.000 Euros Les anticorps monoclonaux ne sont pas encore beaucoup utilisés, notamment parce qu'ils sont chers: ils sont commercialisés à des prix qui tournent autour de 2.000 euros par injection.

Cela étant, le Pr Goldman reconnaît que ces traitements ne sont pas encore beaucoup utilisés, et ce pour plusieurs raisons. "Leur production industrielle à large échelle est problématique, d'autant plus qu'ils font appel à des ingrédients de base et des infrastructures aujourd'hui accaparées par la fabrication des vaccins. Les obstacles économiques sont aussi importants. Ces traitements sont commercialisés à des prix qui tournent autour de 2.000 euros par injection."

"Mais ce chiffre est à mettre en regard des coûts de la prise en charge des séjours en soins intensifs qu'ils permettent d'éviter", tempère-t-il.

Et surtout, il y a les craintes liées aux variants. Ici, Michel Goldman se veut quelque peu rassurant. "Les produits de Regeneron et Eli-Lilly sont en fait des mélanges de deux anticorps, précisément dans le but de minimiser le risque d'échappement au traitement. Si le virus devait échapper à un des anticorps présents, l'autre devrait prendre le relais. Et puis une deuxième génération d'anticorps monoclonaux actifs sur tous les variants existants et futurs est en développement avancé. Il ne reste plus qu'à promouvoir la recherche et la production de telles molécules: y compris en Europe, et singulièrement en Belgique où l'anticorps d'Exevir Bio entre en essai clinique", conclut-il.

Comment remettre l'Europe en selle? La Belgique pourrait avoir un rôle à jouer. Essenscia, la fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie y croit. Après l'été, elle centrera son événement annuel "Biomanufacturing: the future starts in Belgium" sur les opportunités de la bioproduction belge. Son message est clair.

"Un vent nouveau souffle sur le secteur biotech belge", martèle la Fédération. "Les entreprises biotechnologiques passent de plus en plus du ’invented in Belgium’ au ‘made in Belgium’. Mais quelle place occupent nos capacités de bioproduction dans la compétition mondiale? Et comment faire de la Belgique un centre d'excellence des ‘factories of the future’?" Pour le savoir, rendez-vous le premier jour de l'automne à Bruxelles.