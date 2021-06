Vesale Biosciences lève une première tranche de 3 millions d'euros

Et de une. Une première tranche de fonds tombe dans l'escarcelle de Vesale Biosciences, la filiale du groupe Vesale Pharma qui se focalise sur la phagothérapie, pour un montant de 3 millions d'euros . "Et ce n'est qu'un début", confie Jehan Lienard, administrateur délégué du groupe, avant de passer la parole à Guillaume de Viron, le nouveau CFO de Vesale Biosciences.

Fondateur de Univercells, ancien CFO de MasterCells, qu'il a amené au Nasdaq, de Viron est un "briscard" des biotechs et des medtechs. Il est notamment passé par OncoDNA, Imcyse ou Kitozyme notamment. Son arrivée à la direction des finances de la division centrée sur la phagothérapie marque clairement la volonté du groupe d'accroitre ses moyens financiers et d'atteindre les portes de la Bourse .

Compte tenu du risque modéré de l'investissement et du créneau visiblement assez porteur, Vesale Biosciences a pu attirer un premier tour d'investisseurs en quelques semaines. Un groupe d'investisseurs privés déjà actifs ou familier du secteur des sciences de la vie apporte un million. Parmi ceux-ci, outre Guillaume de Viron lui-même, on trouve notamment Jérôme Marjoie, héritier des laboratoires Fournier, et investisseur philanthrope via la Fondation Fournier-Marjoie. Un deuxième million sera apporté par un club d'investisseurs, le troisième sous la forme d'un apport non dilutif.