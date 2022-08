Xpress Biologics reprend le site d'Accessia Pharma pour assurer son extension

La société liégeoise Xpress Biologics vient de faire l'acquisition de la totalité des installations du pôle biopharmaceutique Accessia Pharma. Elle compte doubler le nombre de ses employés dans les prochaines années.

La Wallonie continue à se renforcer dans la production d'éléments pour les thérapies géniques et cellulaires: la société liégeoise Xpress Biologics vient de faire l'acquisition de la totalité des installations du pôle biopharmaceutique Accessia Pharma à Herstal afin d'accroître ses moyens de production. Une extension qui devrait déboucher sur un doublement du nombre d'employés.

Implantée sur le site d'Accessia après avoir démarré dans la tour Giga, au CHU de Liège, Xpress Biologics a été fondée en 2014 par trois biochimistes liégeois, Marc Daukandt, Christian Rodriguez et Philippe Ledent. L'entreprise est une société de services pharmaceutiques spécialisée dans les procédés de fabrication à petite échelle d'ADN plasmide et de protéines thérapeutiques destinés aux phases pré-cliniques des vaccins ou des thérapies géniques et cellulaires.

"Notre métier est d'aider les petites structures qui développent des biothérapies à déployer des méthodes de production et à produire ces premières molécules thérapeutiques avec une qualité adaptée à un usage pré-clinique, explique le CEO Marc Daukandt. Notre spécificité, c'est que nous accompagnons des projets risqués. Nos premiers clients ont été des start-ups qui développaient leurs premiers produits biothérapeutiques, pour lesquels ils n'ont quasiment aucune donnée."

"Pour conserver ces projets plus longtemps, il nous fallait investir dans des capacités de production clinique, avec une certification GMP". Marc Daukandt CEO de Xpress Biologics

Fin 2017, constatant que la croissance était au rendez-vous, les dirigeants de la société ont entamé une réflexion stratégique qui les a amenés à vouloir sortir du seul segment pré-clinique. "Pour conserver ces projets plus longtemps et accompagner nos clients lors des phases d'étude sur l'homme, il nous fallait investir dans des capacités de production clinique, avec une certification GMP", poursuit Marc Daukandt.

La norme GMP (Good Manufacturing Practice) atteste du respect des bonnes pratiques de fabrication des médicaments. "Nous avons aussi fait le constat que toutes les thérapies géniques et cellulaires, ainsi que les vaccins à base d'ARN messager, avaient comme dénominateur commun l'ADN, qui est le matériau de départ critique. Or, nous avons une forte expertise en la matière, que nous avons décidé de mettre en avant. C'est un marché en pleine explosion, où la demande est supérieure à l'offre. Là aussi, il fallait de nouvelles capacités", précise encore le CEO.

Deux lignes de production

Cette réflexion a débouché sur l'arrivée comme actionnaire majoritaire, en 2021, de la société française d'investissement ArchiMed, spécialisée dans les secteurs de la santé. Avec le support de cette dernière et de l'invest Noshaq, Xpress Biologics a décidé de passer du statut de locataire d'Accessia Pharma à celui de propriétaire, ce qui lui permettra d'installer rapidement deux nouvelles lignes de production aux normes GMP, une troisième étant déjà programmée.

Vue en plein écran Marc Daukandt, CEO et cofondateur de Xpress Biologics. ©Valentin Bianchi / Hans Lucas

Le timing a été rendu possible par le départ d'un autre gros locataire du site, EyeD Pharma, qui vient d'emménager dans ses nouvelles installations du Sart-Tilman. Les autres occupants, plus modestes, iront pour la plupart rejoindre le LegiaPark en cours d'achèvement à côté de l'hôpital MontLégia. "Nous comptons occuper très rapidement la totalité du site, qui permet la possibilité d'une extension du bâtiment. Il est probable que des surfaces supplémentaires soient nécessaires pour 2025", note Marc Daukandt, selon qui les premiers lots cliniques devraient sortir au deuxième trimestre de l'année prochaine.

Grâce à ces investissements et à la demande en forte croissance, Xpress Biologics prévoit de doubler largement son chiffre d'affaires en 2023. L'entreprise occupe l'équivalent d'une cinquantaine d'emplois et devrait passer à plus de cent postes en 2025. Jusqu'ici, le gros du marché était en France et en Belgique, mais Xpress Biologics commence à séduire des clients dans d'autres pays européens et aux USA.

Champions wallons

En grandissant, la pépite liégeoise ne risque-t-elle pas toutefois de se trouver à l'avenir en concurrence avec les nouveaux champions wallons de la production pour les thérapies génique et cellulaire, comme Eurogentec, Catalent ou Thermo Ficher Scientific? "Catalent est sur la thérapie cellulaire et génique, alors que nous sommes sur la thérapie protéique et génique, rétorque Marc Daukandt. Eurogentec pour sa part se focalise principalement sur des biothérapeutiques qui ont besoin de grandes quantités de matériel pour des projets plutôt matures, pour les phases cliniques et commerciales. Nous allons, de notre côté, continuer à cibler d'abord les nouvelles molécules. Nous serons sur les mêmes marchés, mais avec des positions différentes".