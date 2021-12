Zentech consolide ses bases sur de nouveaux marchés

La biotech spécialisée dans la détection des maladies infantiles fête ses 20 ans en toute discrétion, mais avec des ambitions de croissance.

Quand il débarque sur le plateau du Sart-Tilman, il y a un an, Christan Becker n'est pas franchement dépaysé. Il retrouve le siège de Zentech en tant que CEO, 10 ans après l'avoir quitté pour prendre la direction commerciale de Human en Allemagne, son pays d'origine. "Je me mets dans la peau du capitaine d'un navire: d'où venons-nous, quel a été notre trajet ces dernières années; où allons-nous et quel est le meilleur cap pour atteindre cet objectif compte tenu des circonstances extérieures?"

Sous cette nouvelle direction, Zentech s'est donc reconcentrée sur ses compétences les plus fortes, le développement de produits dans la niche très précise de la détection de pathologies chez les nouveaux-nés. "Dans ce contexte donné, comment pouvons-nous élargir notre champ de compétences et d'applications à des matières connexes, comme la santé maternelle ou celle des enfants? Nous cherchons donc de nouvelles technologies pour étendre notre savoir-faire à d'autres champs, mais aussi pour améliorer nos produits phares", analyse Becker.

Coup de boost

De quoi donner un coup de boost à la société, pour éviter qu'elle ne s'endorme sur ses lauriers. "Nos équipes font preuve d'une grande faculté d'adaptation. On l'a vu après mon arrivée, quand l'anglais est très facilement devenu la langue véhiculaire", témoigne Becker.

Zentech s'intéresse pour l'instant beaucoup au marché des femmes enceintes pour décliner ses applications et ses tests de détection précoces. "Le suivi du glucose chez la femme enceinte, les tests sur le lait maternel pour en mesurer le potentiel nutritif peuvent avoir des implications importantes sur le développement du bébé. On peut détecter par là des soucis de santé graves qui n'apparaîtront que bien plus tard chez l'enfant", fait remarquer Becker.

Ce type de détection est d'autant plus important dans les pays à revenus moyens ou faibles. "Pour des maladies comme la malaria, le sida ou d'autres encore, l'accent est mis sur les traitements pour les adolescents ou les adultes. Mais la mortalité des enfants de moins de 5 ans est catastrophique. Notre technologie doit permettre de travailler là-dessus", assure Becker.

Pays émergents

Les marchés émergents se trouvent d'ailleurs aussi dans la ligne du développement géographique de Zentech. "Nous sommes bien présents au Benelux. Dans une certaines mesures aussi en Europe occidentale et en Amérique latine. Mais il y a de la marge de progression en Europe de l'Est, en Afrique, en Asie. Autant de marchés très intéressants où nous devons absolument être présents", poursuite le CEO. "La gamme de technologies que nous pouvons proposer est assez large pour répondre aux besoins de ces pays. Certains commencent seulement le dépistage systématique de certaines maladies chez les nouveaux-nés alors que d'autres sont nettement plus avancés."

La stratégie de développement commercial, en étendant la gamme de produits et de services, et d'extension géographique devraient permettre à Zentech d'affronter les deux prochaines décennies. "De manière à devenir un spécialiste dans le screening des nouveaux-nés et dans la détection de pathologies graves. Depuis le processus de prélèvement des informations chez le patient jusqu'à la technologie qui permet de les analyser et de les traiter."

Zentech sera-t-elle toujours indépendante dans 20 ans? "Je ne serai sans doute plus là pour le savoir", reconnaît Becker. "Mais si notre technologie devait être rachetée par un Bigpharma, juste pour la propriété intellectuelle, cela ne fait pas partie de notre vision. Si c'est pour apporter tout le soutien d'un grand groupe – en matière régulatoire, commerciale... – au développement de notre marché de niche, cela peut être une solution."