Assiste-t-on au retour en grâce du crowdfunding en actions?

Après avoir connu des moments difficiles ces dernières années, le financement participatif en actions ferait-il son "come-back" en Belgique? Il y a actuellement vingt campagnes en cours chez Spreds, ce qui constitue un record pour la plateforme et vraisemblablement aussi au niveau belge. Difficile, toutefois, de définir clairement la tendance compte tenu du petit nombre d'acteurs demeurés actifs en crowdfunding en actions sur notre marché national: avec Spreds et Lita.co, comptez deux... et puis c'est tout. Bolero, Look&Fin, BeeBonds et Ecco Nova privilégient le crowdlending, c'est-à-dire le financement participatif en prêt.