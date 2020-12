B2bike lève un prêt Win Win avec Look&Fin en Flandre

Comme à Bruxelles, la plateforme de crowdlending peut désormais jouer l'intermédiaire entre PME et particuliers en Flandre dans le cadre du prêt Win Win.

Après avoir commencé à offrir ses services aux Bruxellois amateurs du prêt Proxi , la plateforme de prêt participatif (crowdlending) Look&Fin fait de même en Flandre. Elle a conclu un partenariat avec PMV-Waarborgen , une filiale du holding public flamand PMV, qui lui permettra désormais d'intervenir dans l'octroi de prêt "Win Win" aux PME. Cet équivalent du prêt Proxi à Bruxelles et du prêt Coup de pouce en Wallonie permet aux entrepreneurs (PME) de se financer auprès de particuliers à des taux d'intérêt intéressants, avec incitant fiscal à la clé pour les citoyens investisseurs. Lancé en Flandre dès 2006, le prêt Win Win a vu ses conditions élargies cette année pour mieux répondre aux besoins des PME en raison de la crise sanitaire.

Comme à Bruxelles, Look&Fin pourra faciliter la rencontre entre entrepreneurs à la recherche de financements et prêteurs particuliers au nord du pays, dans le cadre du dispositif Win Win. "L'attractivité de cette mesure régionale est réelle, mais il n'est pas toujours évident pour un dirigeant d'entreprise de faire appel à son cercle de connaissances pour financer sa société à hauteur de ses besoins", explique Frédéric Lévy Morelle , le CEO de Look&Fin, dans un communiqué. "Beaucoup de dirigeants n'utilisent pas cette mesure parce qu'ils ne disposent pas d'un réseau d'investisseurs à portée de main. C'est là qu'intervient Look&Fin, qui peut s'appuyer sur le plus large réseau de prêteurs particuliers en Flandre."

Sur la plateforme, les particuliers peuvent contribuer à un financement Win Win supporté par Look&Fin à partir de 100 euros . L'incitant fiscal s'élève à 2,5% par an et la garantie offerte par la Région couvre 40% du capital restant dû en cas de défaut.

Une mobilothèque financée à Anvers

La plateforme a déjà concrétisé ce partenariat en lançant une première levée de fonds en crowdlending pour B2bike, une PME belge spécialisée dans le leasing et la vente de vélos aux entreprises. Celle-ci vient de remporter un appel d'offres auprès de la ville d'Anvers qui prévoit la mise à disposition d'une flotte de 120 vélos, ainsi que l'installation d'un bikewash (machine à laver les vélos) et l'achat d'une camionnette adaptée pour les livraisons de cycles. Une "mobilothèque", en résumé. Il s'agit d'un contrat de 48 mois, pour lequel B2bike doit réaliser quelques investissements. C'est pour financer ceux-ci qu'elle a récolté 300.000 euros en prêt Win Win via la plateforme de Look&Fin.