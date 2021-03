Cambridge Associates, le gestionnaire de fortune des ultrariches, s'installe à Hong Kong

Après tout, un vrai boom est à noter dans la région ces dernières années. Le nombre de personnes avec plus de 30 millions de dollars de patrimoine devrait même y dépasser le reste du monde en 2025, selon une récente étude de Knight Frank. Les milliardaires les plus riches d'Asie-Pacifique pèsent un total de 2.500 milliards de dollars, soit près du triple de leur poids à fin 2016, selon des données compilées par Bloomberg.

Du beau monde

Cambridge Associates est l'une des entreprises les plus exclusives au monde. Le seuil d'entrée est fixé à un patrimoine familial d'au moins 100 millions de dollars . Quelque 230 familles, parmi lesquelles les Rockefeller par exemple, auraient une partie de leurs actifs gérés par la société.

Cambridge Associates travaille également pour diverses fondations et fonds de pension . L'on peut par exemple citer la Fondation Bill et Melinda Gates , l'Université d' Harvard , le World Wildlife Fund (WWF) ou encore le fonds de pension de la ligue professionnelle de football américain, la NFL.

Au total, Cambridge Associates compte plus de 38 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Dont une partie provient de Sofina , cliente de la société de longue date.

Il y a trois ans, cette relation s'est intensifiée puisque le holding de la famille Boël est entré au capital de Cambridge Associates. Montant de l'opération? Plus de 200 millions pour une participation d'aujourd'hui 22,4%. Sofina est depuis représentée au conseil d’administration. Son représentant préside le comité de rémunération et nomination.

À ses côtés , l'on retrouve quelque noms bien connus du monde des affaires. Cambridge Associates compte, en effet, parmi ses actionnaires (et clients) la famille Rothschild ainsi que la famille Hall , qui se cache derrière le fabricant de cartes de vœux Hallmark.

Nouveau terreau fertile

Pour Cambridge Associates, le bureau d'Hong Kong est une extension de sa branche asiatique, qui a des bureaux à Singapour et à Beijing. L'accent était auparavant mis sur les États-Unis, avec une présence à New York, San Francisco, Dallas, Arlington et, bien entendu, Boston où se trouve son QG. Cambridge Associates s'est également installé dès 1989 le long de la route de Sand Hill (Menlo Park), rue emblématique de la Silicon Valley où se côtoient les investisseurs en capital-risque.