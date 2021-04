Cobepa s'offre une part du gendarme de la propriété intellectuelle Corsearch

Le véhicule majoritairement aux mains des Spoelberch a participé au rachat d'une des références dans la lutte en ligne contre la contrefaçon et la protection des marques.

Bien connu des plus grandes marques de ce monde, le nom de Corsearch ne vous dira probablement rien. Pourtant, la société britannique fait office de référence mondiale dans la lutte essentiellement en ligne contre la contrefaçon - activité en plein essor avec l'explosion de l'e-commerce - et de protection des marques. D'un côté, elle vérifie que tout nouveau projet de marque à déposer ne contrevient aux droits de tiers, d'un autre elle se charge de surveiller les dépôts à venir. L'an dernier, elle réalisait un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de dollars (soit 83 millions d'euros).