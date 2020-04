Des générateurs de secours liégeois sous pavillon allemand

Au chevet de la BBC

Kinolt a contribué à la construction du nouveau siège de la BBC Wales, à l'été 2017, "l'un des développements les plus importants entrepris dans le pays" pour l'entreprise liégeoise à l'en croire. Et ce car les lieux abritent non seulement 1.200 employés, mais aussi certaines des technologies et des équipements de diffusion les plus avancés pour lesquelles une alimentation ininterrompue est essentielle.