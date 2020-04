Ergon Capital s'adjoint les services de Dominique Leroy

En effet, elle a connu "un parcours professionnel impressionnant et réussi, ayant passé 8 ans chez Proximus, dont les 6 dernières années en tant que CEO, et 12 ans chez Unilever Benelux, dont les dernières années en tant que CEO BeLux", a rappelé la société fondée par Ian Gallienne dans un communiqué.

Avec ce bagage, la Solvaysienne, "une des managers les plus talentueuses du Benelux", viendra renforcer un conseil composé d'un groupe d'hommes et femmes d'affaires "chevronnés, issus des zones géographiques et des secteurs visés par Ergon" – dont le serial entrepreneur Peter Hinssen ou encore l’ancien CEO d’ING Belgique Luc Vandewalle, pour ce qui est des noms connus chez nous. Leur mission? Examiner la stratégie d'investissement du fonds et conseiller l'équipe de direction.