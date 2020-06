Ergon Capital tisse sa toile dans la fibre optique

Fondée en 1999 dans les Alpes françaises , l'entreprise est spécialisée dans la production et la distribution d'équipements passifs (câbles, armoires de rue...) et pour techniciens dans les télécoms . Une activité qui lui permet, avec des ventes dans plus de 50 pays, de générer quelque 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, fort de plus de 300 collaborateurs.

Accroître la croissance

Pour autant, l'objectif est clair: accélérer la croissance du groupe en France - son plus gros marché, historique - et à l'international. Et ce, même si cet acteur établi a déjà connu un fort développement ces dernières années, bénéficiant d'abord de la tempête de 1999 qui amena à devoir réparer de nombreuses infrastructures en Europe, puis de l'évolution et de l'avancée rapide des projets de déploiement de câbles et de fibre optique.