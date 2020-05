GBL injecte 150 millions dans le nouveau fonds des Desmarais

Nouveau développement pour la plateforme d'investissements alternatifs de GBL . En marge des résultats trimestriels du holding des familles Frère et Desmarais, il est en effet apparu que Sienna Capital s'était engagée en mars dernier à hauteur de 150 millions d'euros dans le nouveau fonds de Sagard, ce véhicule d'investissement créé en 2003 à l'initiative de Power Corporation du Canada et qui gère aujourd'hui plus de 2 milliards d’euros investis.