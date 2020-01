Kepler repasse à l'achat sur Sofina qui fait des étincelles en Asie

Il s’agit sans doute de la société d’investissement la plus discrète d’Euronext Bruxelles, GBL et Ackermans & van Haaren (AvH) attirant davantage la lumière.

A l’abri de l’exposition médiatique et avec seulement trois brokers qui la suivent, Sofina qui affiche une capitalisation boursière de 6,8 milliards d’euros peut se féliciter de ses performances. Sur les trois dernières années, son action a grimpé de 60%. Le gain passe à 128% sur cinq ans alors que celui de GBL s’est limité à 36% et celui d’AvH à 45%.

Le bijou Byju

Le secret de son succès? A côté d’investissements dans des secteurs classiques comme la consommation (Colruyt et Danone) ou les soins de santé (bioMérieux et Orpea) et dans des sociétés connues comme le Petit Forestier (location frigorifique), Deceuninck ou Luxempart, elle a développé une expertise très rentable en Asie, son nouveau bastion.