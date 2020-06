L'équipe du ClubDeal s'étoffe de l'expertise de grandes familles

En effet, l’entreprise a récemment accueilli quatre nouveaux actionnaires, a-t-on appris. En la personne d’Hubert Bonnet, homme d’affaires (descendant d'une famille d'industriels de la sidérurgie et actionnaire du Groupe Josi) et collectionneur d’œuvres d’art belgo-suisse ayant fait parler de lui en 2017 lors du rachat de la Maison de la Radio (Flagey) aux côtés de Michel Moortgat, de Jean-Louis Dubrule, issu de la famille cofondatrice du groupe hôtelier français Accor, de Stéphane Verbeeck, ex-président du Voka anversois et actuel président de l'Upsi, et de Geoffroy Boonen, serial entrepreneur et ex-CEO du spécialiste eupenois de la production et l'assemblage en série de pièces techniques pour le secteur de l'automobile Procoplast jusqu’à son rachat par une multinationale américaine en 2017.