L'heure est à l'ébullition pour l'edtech indienne à la sauce belge

Embarquant les Boël et Spoelberch, le géant Byju's a déjà déboursé plus de deux milliards en acquisitions sur 2021. Pour suivre, son concurrent lorgne K-12... où sont aussi les Boël.

Join or die . Telle semble désormais être la devise dans le monde de l'"edtech" en Inde , qui voit ses acteurs intégrer verticalement, horizontalement, géographiquement - et surtout rapidement.

Pour ne prendre que l'exemple de Byju's, soutenue par les familles Boël (6,2%) et de Spoelberch (inconnu) depuis 2016 et 2017 respectivement, la plateforme d'apprentissage a déjà bouclé pour plus de deux milliards de dollars d'acquisitions au cours des six derniers mois. En avril, la société réalisait même la plus importante opération du secteur des start-ups éducatives en reprenant pour un milliard de dollars Aakash Educational Services, une chaîne de 200 centres de préparation aux examens d'entrée en facultés de médecine et d'ingénieur.