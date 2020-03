La Sofina investit dans l'hôtellerie chinoise

Parmi lesquels l'on retrouve notamment Sequoia, l'un des plus célèbres investisseurs de la place dans la Silicon Valley et allié de longue date de la holding de la famille Boël . En effet, l'entreprise belge est actionnaire de plusieurs fonds de Sequoia et a déjà investi dans de nombreuses sociétés aux côtés des Américains.

Aussi, si la Sofina est l'une des sociétés les plus discrètes du pays, elle fait partie des plus performantes de la Bourse de Bruxelles. Elle a investi plus de 600 millions en intérêts minoritaires à long terme en 2019, plus de 490 millions en capital-risque et capital-développement et plus de 150 millions dans des sociétés en croissance.