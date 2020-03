La famille Boël monétise sa pépite indienne

Concevant des programmes d’apprentissage et des tests de préparation aux examens, Byju's compte en effet à ce jour quelque 42 millions d'inscrits, pour 3 millions d'abonnés payants. De quoi lui permettre d'enregistrer un chiffre d'affaires de 210 millions de dollars l'an passé, dont 2,8 millions de bénéfice, et de viser les 422 millions environ pour cette année grâce à ses contenus vidéo et interactifs.