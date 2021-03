La famille Frère lorgne le jackpot avec l'IPO de Cazoo

Pourtant, il pourrait s'agir là d'un pari plus que gagnant pour la famille Frère . En effet, alors que Cazoo était valorisée à moins d'un milliard de dollars lors de sa montée à bord, ce montant a vite été dépassé. En octobre à peine, on parlait déjà de 2,5 milliards de dollars à l'occasion d'une autre opération. Quand, désormais, Cazoo est valorisée à pas moins de 8,1 milliards de dollars (6,9 milliards d'euros) dans le cadre de sa fusion prochaine avec la société américaine de type chèque en blanc (dite "Spac" dans le jargon) Ajax I, cotée à New York.

Des discussions avancées seraient menées en ce sens. De quoi permettre à la société britannique de faire le plein pour un milliard de dollars en argent frais. Objectif? Booster sa croissance, même si la start-up se dit déjà leader du marché au Royaume-Uni. Cazoo aurait vendu plus de 20.000 voitures depuis son lancement il y a moins d'un an et demi par l'entrepreneur tech Alex Chesterman, qui détient toujours environ 30% des parts de la société – on ne sait, par contre, pas quelle est l'exposition de la CNP à Cazoo.