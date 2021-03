La pépite tech du durable Desotec passe dans le giron de Blackstone

Selon nos informations, la valeur de Desotec a tourné aux alentours des 800 millions d'euros lors du premier appel d'offres. Par contre, on ne sait pas pour l’instant si ce fut le prix finalement payé. Dans tous les cas, EQT réalise une plus-value significative. Et pour cause, lors de son entrée dans Desotec il y a quelques années, le fonds scandinave valorisait l'entreprise basée à Roulers entre 250 et 350 millions d'euros.