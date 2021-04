Le fabricant de l'iconique pouf Fatboy est à vendre

Le fonds d'investissement belge Vendis cherche à céder sa participation majoritaire dans le fabricant néerlandais de poufs, de mobilier de jardin et de luminaires Fatboy.

Fondée en 2002 par le Hollandais Alex Bergman, Fatboy est connue pour ses poufs iconiques imaginés par le designer finlandais Jukka Setälä. Mais l'entreprise néerlandaise fabrique en réalité également du mobilier de jardin (parasols, hamacs, tables, chaises…) et des luminaires. De quoi lui permettre d'enregistrer un chiffre d'affaires d'environ 50 millions d'euros, contre 20 millions lors de la montée à bord de Vendis il y a quatre ans.

Le portefeuille de Vendis comprend aussi à ce jour le spécialiste néerlandais des vêtements de grossesse et pour bébés Noppies, la marque de vêtements néerlandaise Petrol Industries, le spécialiste de l'ameublement et de la salle de bain X2O, ou encore Kamera Express, leader du marché de la vente d'équipements photo et vidéo au Benelux. Une participation est aussi à noter dans la chaîne française de plats hawaïens Pokawa aux 27 restaurants dans l'Hexagone, qui se lançait en mai de l'année dernière à Bruxelles.