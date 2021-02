Le fonds belge Tioga monte à bord du gardien des Bitcoins

Le véhicule soutenu par la SRIW et plusieurs familles entrepreneuriales participe à un tour de table d'un peu plus de trois millions d'euros autour de la start-up américaine Casa.

La cible? Casa, un fournisseur américain de solutions de garde pour Bitcoins , qui pourra désormais étendre son empreinte après une année 2020 où le nombre de clients et le chiffre d'affaires ont pratiquement triplé.

Fondée en 2018, Casa permet de conserver ses précieuses cryptomonnaies, mais aussi de les transmettre (via partage des clés de déchiffrement) à des héritiers par exemple. Et ce, via une interface similaire à celle d'un portefeuille d'actions tel qu'on peut le rencontrer sur les plateformes de Bolero ou de Keytrade par exemple, de quoi le rendre particulièrement attrayant pour les nouveaux arrivants dans le monde des devises virtuelles.