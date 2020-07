Le holding wallon Cofinpar part à la chasse aux PME

Après avoir revendu son réseau de concessions Mercedes-Benz, Cofinpar va investir dans une demi-douzaine de secteurs branchés sur la consommation durable.

Qui a dit que la Wallonie manquait d'investisseurs? En tout cas, en voici un de plus à inscrire sur la liste des entrepreneurs de la Région en quête de conseils et de moyens pour croître plus vite et plus fort: Cofinpar. Cette société à portefeuille développée par la famille Calozet au départ d'Awenne (Saint-Hubert), dans la province du Luxembourg, n'est pas à proprement parler nouvelle, mais elle vient d'adopter un nouveau positionnement pour investir dans les PME de plusieurs secteurs phares.

"Nos réflexions nous ont amenés à céder Sogalux pour nous diversifier dans de nouveaux secteurs qui répondent aux besoins des consommateurs." Laurent Collin CEO de Cofinpar

Jusqu'ici, Cofinpar concentrait ses activités dans les concessions de voitures Mercedes-Benz (Sogalux), le commerce de pièces détachées automobiles (Covalux), la distribution de véhicules de marque Volvo (Sonama) et la promotion immobilière (Immolux). Le holding vient de revendre Sogalux et ses cinq concessions Mercedes, pour effectuer un virage stratégique: "Nos réflexions nous ont amenés à céder Sogalux pour nous diversifier dans de nouveaux secteurs qui répondent aux besoins des consommateurs, explique le CEO Laurent Collin. Nous ciblons d'une part les entreprises matures en mal de digitalisation, car il y a moyen d'accélérer leur croissance, et d'autre part les PME dans la foodtech (appli, livraisons et production alimentaire), la 'silver economy' (l'environnement qui se déploie autour de la population des 60+), les technologies liées à la santé, la cybersécurité et la mobilité douce."

Ticket minimum de 500.000 euros

Pour identifier les bons candidats, Cofinpar basera son analyse des dossiers sur deux critères: il privilégiera les entreprises s'inscrivant dans la logique du développement durable, et celles auxquelles il sera susceptible d'apporter une réelle valeur ajoutée en prodiguant conseils stratégiques et moyens financiers. Le ticket minimum d'investissement sera de 500.000 euros. Et le maximum? "Nous n'avons pas fixé de maximum, répond le CEO, car si l'entreprise en vaut la peine, on réunira un pool d'investisseurs, sur le modèle des 'deals clubs'." Cofinpar a déjà réalisé une opération selon ce schéma: l'an dernier, il a souscrit une part de l'augmentation de capital du Domaine des Grottes de Han aux côtés des familles Lhoist et Nolet. "Un style de loisir durable, un écrin magnifique sur 250 hectares pour du tourisme d'un jour à courte distance du domicile de chaque Belge", commente Laurent Collin.

Lire aussi | Les familles Lhoist & co entrent aux Grottes de Han

En parallèle, Cofinpar continuera de déployer ses activités dans l'immobilier (il vient d'ouvrir une filiale au grand-duché) ainsi que dans Covalux et Sonama. "On pourrait ajouter une activité dédiée aux deux roues dans les pièces détachées, et notamment dans les vélos électriques, ce qui s'inscrirait parfaitement dans notre optique de mobilité douce."

10 millions d'euros Le montant minimum des investissements à venir chez Cofinpar.