Le private equity en pleine forme... avant l'arrivée du virus

Les fonds d'investissement en private equity viennent de boucler six années d'activité intensive à l'échelle mondiale. Leurs gérants attendaient un retournement conjoncturel: on y est aujourd'hui. Cela ouvre des opportunités...

Curieux moment: alors que le coronavirus plonge l'économie mondiale dans la crise, l'industrie du private equity (PE) vient de boucler un très bon exercice 2019 et, par delà, les meilleures six années de son histoire. L'an dernier, les fonds d'investissement de PE ont réalisé pour 551 milliards de dollars d'acquisitions, selon le rapport annuel rédigé par le bureau-conseil Bain & Co. Et ils ont effectué quelque 3.500 opérations.

Un an plus tôt, ils avaient fait encore mieux, avec 607 milliards et 3.600 deals, mais le niveau est resté historiquement très élevé en 2019, ce qui permet à Bain & Co d'affirmer que le secteur a battu son record sur six ans avec 3.200 milliards en rachats d'entreprises (buyout). "On n'a jamais vu une telle constance à un aussi haut niveau", commente Christophe De Vusser, partner chez Bain & Co et chef de la pratique private equity pour l'Europe et le Moyen-Orient.

En dépit de perspectives macroéconomiques assombries, l'activité mondiale en private equity n'a pas beaucoup ralenti l'an dernier, précise le rapport. Les fonds ont continué de faire des transactions, de trouver des sorties (exits) et de lever plus de capitaux que jamais. On a toutefois enregistré moins de mégadeals en raison d'une concurrence aiguë et de la hausse des prix des actifs. Du coup, le secteur a vu sa part du total des fusions et acquisitions reculer à 13% en valeur, contre 15% les deux années précédentes.

La valorisation des entreprises a atteint de nouveaux sommets historiques. Elle s'est établie à 11,5 fois l'ebitda aux États-Unis et à 10,9 fois en Europe. Des niveaux de prix qu'il sera difficile de maintenir. "On s'attend de plus en plus à une récession globale dans un futur proche", ont écrit les spécialistes de Bain & Co avant de découvrir l'impact du coronavirus. "Au-delà des guerres commerciales et de l'incertitude autour du Brexit, une série d'indicateurs sont au rouge ou à l'orange."

Nouvelles tendances

Parmi les tendances qui émergent, on pointera l'investissement à impact, ce qu'on appelle dans le jargon "ESG" (intégrant des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance). "Ce type d'investissement est devenu décisif, souligne Christophe De Vusser. Certains le décrivent comme le nouveau digital. Ces derniers mois, l'ESG est apparu de plus en plus haut dans l'agenda des investisseurs. Aujourd'hui, ils se posent la question en ces termes: si j'investis dans telle compagnie, suis-je certain qu'elle sera perçue comme durable? C'est de plus en plus important pour les acquéreurs et cela va devenir central pour l'industrie du PE, comme le digital ces dernières années."

Autre tendance de fond, la recherche de plus en plus fine des pépites dans le secteur de la technologie. "Les fonds sous-segmentent les techs pour voir quels sous-secteurs sont en surchauffe, émergent ou innovent. Ils s'efforcent d'éviter les zones où il y a le plus de survaleur. Dans les logiciels, comme à peu près tout le monde va dans le cloud, les petites compagnies ont de belles opportunités devant elles, pour peu qu'elles se posent la question: quels sous-secteurs vont bénéficier des migrations dans le cloud?"

PE ou Bourse?

Les fonds de PE dégagent des rendements supérieurs aux investissements dans les sociétés cotées en Bourse. Mais, pour la première fois dans l'histoire, les returns de la Bourse et du PE ont convergé sur la dernière décennie aux États-Unis, aux alentours de 15% par an. En Europe et en Asie, en revanche, le PE a gardé son avance.

Crise et opportunités

"Comparativement à la Bourse, les meilleurs résultats des fonds de PE sont enregistrés en phase de récession", ajoute-t-il. Ce qui nous ramène au début de crise actuel.

"Actuellement, tous les fonds examinent comment leur portefeuille va être impacté, répond De Vusser. Ce sont des acquisitions financées en partie par de la dette. L'effet dépendra du type d'entreprise et du secteur. Je ne dois pas vous expliquer en quoi les actifs dans le tourisme seront touchés. Pareil, à court terme, pour le commerce physique et les événements. Le commerce en ligne et les soins de santé devraient en revanche en bénéficier. Les réponses doivent être nuancées, et la question n°1 est: combien de temps cela va-t-il durer? Il faut voir s'il y a lieu de prendre des mesures de précaution dans les entreprises, ce en quoi les fonds de PE excellent. Ils l'ont démontré lors de la crise de 2008: ils se sont avérés plus résilients que les autres investisseurs."

Sa conclusion: "Le PE performe toujours mieux dans les creux de cycle, car cela créé des opportunités."