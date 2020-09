Les Belges ont injecté des centaines de millions d’euros dans le géant CVC

Pour son huitième fonds, CVC a collecté entre mars et juillet la coquette somme de 22,2 milliards d’euros. Le plus grand fonds de CVC dépasse ainsi de 5 milliards d’euros – soit d’un tiers – son prédécesseur, CVC-7.

D’après nos sources, le nouveau fonds CVC aurait convaincu des dizaines d’investisseurs institutionnels et familiaux belges . Ils auraient injecté plusieurs centaines de millions d’euros dans CVC-8 . Leur nom n’est pas connu. Comme c’est la tradition dans le secteur du Private Equity, CVC ne révèle pas l’identité de ses investisseurs.

Fort de ses 22,2 milliards d’euros, CVC va se mettre à la recherche de cibles potentielles, c’est-à-dire d’entreprises dont la valeur oscille entre 250 millions et 2,5 milliards d’euros et qui affichent l’ambition de se hisser au sommet européen et mondial des entreprises de leur secteur.