Les actionnaires de Novy veulent changer d’air

Quelques années plus tard, BNP Paribas Fortis Private avait revendu une partie de ses actions Novy au fonds d’investissement Sofindev. Et ensuite, la famille Colruyt était entrée également dans le capital de Novy via son véhicule d’investissement Korys. Depuis lors, l’actionnariat de Novy se répartit comme suit: BNP Paribas Fortis (33,7%), Sofindev (30,8%), Korys (18,1%), la famille fondatrice et le management.