Les choix d’investissement de Sofina paient

En moins de deux mois, deux participations détenues par Sofina font l’objet de convoitise. Ce qui peut expliquer la grande forme de l’action du holding de la famille Boël en bourse.

À ceux qui s’interrogeaient sur la grande forme de l’action Sofina ces dernières semaines sans être en mesure de trouver la réponse, des rumeurs qui circulent en ce moment à Wall Street devraient les y aider. En dépit de la forte chute des Bourses en mars, l’action de ce groupe d’investissements financiers affiche une progression de 21% depuis le début de cette année, alors que l’indice Bel 20 recule de 16%.

Depuis le creux touché par les marchés à la mi-mars, l’action Sofina a rebondi de 49%. Elle avait atteint récemment un sommet historique de 254 euros.

Après Facebook, Uber

Quelles sont ces rumeurs qui ont récemment dopé l’action Sofina à la Bourse de Bruxelles ? Selon des personnes proches du dossier, il semblerait que le groupe américain Uber serait en discussion avec son compatriote Postmates pour l’acquérir.

Postmates, qui était occupé à étudier une introduction à la Bourse de New York, est une société de livraison gérant un réseau de coursiers. Grâce à son application mobile, elle met en relation clients et coursiers, et organise une rapide livraison depuis n’importe quel restaurant ou magasin local dans les 50 états outre-Atlantique.

Le succès de la gestion d’actifs chez Sofina tient à la diversification assez large de son portefeuille d’investissements.

Uber serait prêt à débourser entre 2, 3 milliards et 3,9 milliards de dollars selon certaines évaluations. Et si l’opération devait aboutir, elle permettrait à Sofina d’engranger une nouvelle plus-value sur son portefeuille d’investissement. En prenant en compte le milieu de la fourchette du prix estimé à payer par Uber, elle rapporterait quelque 92 millions d’euros (moins les fonds investis).

Le holding de la famille Boël qui détient 3,22% de Postmates, avait acquis cette participation en 2016, et l’avait augmenté l’an passé. Elle viendrait, cette opération, après le rachat de la plateforme Giphy par Facebook intervenu à la mi-mai pour un montant de 400 millions de dollars. Sofina y détenait une participation de 4,15%.

Politique d’investissement

La chance de Sofina est d’être là au bon moment. Au moment où des sociétés dans lesquelles le holding détient des participations font l’objet de rachat. Elle tient aussi à la diversification assez large de son portefeuille d’investissement. Celui-ci comptait à fin 2019 des participations dans pas moins 48 sociétés, en plus des participations dans des fonds privés.

Sa politique d’investissement est constituée de 3 piliers: les investissements minoritaires à long terme dans des sociétés principalement européennes ayant une exposition mondiale, et qui sont cotées ou privées (43% du portefeuille). Le deuxième pilier concerne l’investissement dans des fonds de capital-risque et de capital-investissement (31% du portefeuille), pour beaucoup d’entre eux aux États-Unis.

Le troisième est constitué de sociétés à forte croissance. Cette dernière activité baptisée "Sofina Croissance" constitue 20% de son portefeuille. Elle renferme des entreprises moins matures que celles des investissements minoritaires de long terme. Les cibles sont principalement des sociétés non cotées en forte croissance exposées directement ou indirectement aux économies à plus forte croissance. C’est dans ce registre qu’est logé Postmates. Pouvant donner une idée de ce que Sofina a déboursé pour cette participation, la taille d’un investissement dans cette thématique varie entre 15 et 50 millions d’euros.