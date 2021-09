Les grandes familles en soutien du fossoyeur des microplastiques Calyxia

Créée en 2015, la start-up parisienne Calyxia conçoit et fabrique les premières microcapsules au monde facilement biodégradables et hautement performantes. Ses produits permettent de radicalement réduire l’empreinte écologique et d'améliorer les performances (résistance, durée de vie…) des produits du quotidien (cosmétiques, détergents…) en se substituant aux microplastiques de plus en plus décriés pour leur coût environnemental et sur la santé.