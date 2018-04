On mélange les genres chez Sofina

Pour autant que leurs nominations soient entérinées, bien sûr, Mesdames Laura Cioli, Anja Langenbucher, Catherine Soubie et Gwill York feront leur entrée au "board" du groupe de la rue de l’Industrie. Pourquoi un quatuor de femmes? Eh bien, à cause de la législation belge sur les quotas de genres dans les conseils, pardi! C’est cette année que les grandes sociétés cotées doivent concrétiser l’obligation définie en 2011 (comme le temps passe) et fixée à un tiers des membres du conseil. Il est vrai qu’au niveau global de la cote bruxelloise, on n’y est pas encore tout à fait. À l’automne dernier, selon le rapport de la Commission européenne sur l’égalité entre homme et femme dans l’Union, les sociétés belges cotées comptaient 30,7% de femmes dans leurs conseils.