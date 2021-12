Premier investissement français pour Profinpar

Le fonds belge a décidé de miser sur l'avenir de la société de cosmétiques Remanence aux côtés de Polalexandre Joly, un serial investisseur français.

Après avoir fait son premier investissement dans une scale-up (Pitagone) il y a un peu plus d'un mois, Profinpar vient de réaliser son premier investissement en France. Le fonds créé par 45 investisseurs-entrepreneurs belges pour soutenir les PME en croissance a en effet participé au rachat de Remanence, une PME basée à Lille et qui développe et commercialise des produits cosmétiques (soins de la peau et des cheveux) ainsi que des compléments alimentaires.

C'est le dixième investissement de Profinpar, un fonds qui injecte entre 1 et 6 millions d'euros dans des PME ou entreprises familiales en appliquant une stratégie entrepreneuriale: outre l'apport de capitaux, il offre de l'expertise à chacune de ses cibles en puisant dans les compétences des 45 investisseurs-entrepreneurs qui ont participé à sa création.

Tous entrepreneurs

L'opération "Remanence" se distingue des autres "deals" réalisés par le fonds belge car celui-ci est intervenu en soutien et à la demande d'un "serial investisseur" français qui s'est porté à l'achat sur la société lilloise. Polalexandre Joly s'est en effet déjà constitué un joli CV en lançant ou développant différentes entreprises dans la fintech, l'externalisation commerciale ou les logiciels SaaS.

Quand il a jeté son dévolu sur Remanence, au début de cette année, il a cherché un partenaire financier pour l'épauler. Il a fini par sélectionner Profinpar. "Notre modèle basé sur l'entrepreneuriat lui a beaucoup plu", explique Dimitri de Failly, un des partners de Profinpar qui décrit Polalexandre Joly comme "une personnalité débordant d'énergie et de bonnes idées". Quant à Polalexandre Joly, il a trouvé chez Profinpar "une approche entrepreneuriale consolidée par une expérience de terrain avérée dans différents secteurs".

C'est donc ensemble que Polalexandre Joly, quelques associés et Profinpar ont racheté Beyond, le holding faîtier contrôlant Remanence. Le fonds belge a souscrit un peu plus de 40% du capital pour un peu moins de 2 millions d'euros.

Remanence exploite différents produits cosmétiques sous cinq marques propres (Institut Claude Bell, Moea, Nayana, Imperial Beard et Etern'l) et conçoit également des produits pour compte de tiers (marques blanches). Elle développe ses propres formulations, mais recourt aux services d'un sous-traitant établi dans le midi de la France pour la fabrication. Son chiffre d'affaires frôle les 10 millions d'euros et elle commercialise déjà ses marques à l'international en recourant notamment au commerce en ligne.