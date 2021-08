Sofina flairera les marchands millionnaires d'Amazon

Le holding de la famille Boël monte à bord de la start-up berlinoise SellerX, qui entend acquérir et développer les vendeurs performants de la place de marché d'Amazon.

"Faire des marchands qui vendent via la plateforme du géant de l'e-commerce Amazon des millionnaires", telle pourrait être en résumé la promesse des fondateurs de SellerX, Malte Horeyseck et Philipp Triebel.

L'année dernière, le duo a lancé une entreprise visant à acquérir, consolider et déployer à leur plein potentiel les tiers écoulant avec succès leurs produits via la place de marché d'Amazon - ou via leur propre site dans le cas de l'utilisation de la solution clé sur porte Shopify.

Aujourd'hui, la start-up allemande compte plus d'une trentaine d'acteurs dans son giron, et emploie plus de 250 employés dans ses bureaux de Berlin, Londres et Miami.

Bien, mais peut mieux faire. En ce sens, la jeune pousse vient de lever la bagatelle de 100 millions d'euros auprès principalement du fonds de capital-investissement L Catterton cofondé par le géant du luxe LVMH, mais aussi du holding de la famille Boël Sofina et de ses actionnaires existants Cherry Ventures, Felix Capital et 83North, a-t-on appris. De quoi porter à 250 millions les capitaux qu'elle a levés jusqu'ici.

Ce qui attire les investisseurs? En grande partie le fait de pouvoir profiter, de manière indirecte, de la forte croissance de l'entreprise fondée par l'entrepreneur Jeff Bezos et sortie parmi les grands gagnants de la pandémie.

Et ce, via l'activité à la popularité grandissante de "fullfillment", connue sous l'abréviation de "FBA" (pour "fullfilment by Amazon"), qui voit le géant de l'e-commerce s'occuper pour ses partenaires de toute la chaîne logistique, allant du stockage des produits à leur expédition, en passant par leur emballage et même leur retour.

Plus de 5 millions de marchands ont déjà été conquis, permettant à la société d'engranger un chiffre d'affaires estimé - à défaut de chiffres officiels - à quelque 300 milliards de dollars l'année dernière, soit plus que les 190 milliards de dollars qu'Amazon tire de ses propres ventes. Via "FBA", plus de 50.000 vendeurs généreraient désormais plus d'un million de dollars de ventes par an.

La chasse aux vendeurs Amazon représente un juteux business. Et attire donc beaucoup d'acteurs. En ce sens, le cabinet de conseil spécialisé Hahnbeck a répertorié quelque 65 acquéreurs FBA ayant collectivement levé 7,36 milliards de dollars pour "consolider" des marchands Amazon.

Dans l'industrie, la bataille pour ces rachats de marchands à succès est souvent considérée comme l'équivalent numérique de la prise des meilleurs emplacements dans les principales rues commerçantes du monde.