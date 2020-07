Sofina lance un fonds de solidarité

Doté de 20 millions d'euros, le nouveau fonds de solidarité de Sofina soutiendra des projets dans la santé et l'éducation pour des montants de minimum 500.000 euros.

Doté de 20 millions d'euros – qui seront complétés par les équipes de direction et le conseil d'administration –, ce nouveau véhicule se concentrera sur deux créneaux clés, à savoir les défis rencontrés par les services de santé et le fossé numérique dans l'éducation "qui s'est aggravé avec les mesures de confinement".

En ce sens, diverses initiatives sélectionnées sur une durée de vie de deux ans , en Europe occidentale et en Asie, seront parrainées à hauteur de 500.000 euros minimum.

Rien d'un "one shot"

Cette initiative ne tient en rien d'un "one shot", car le holding de la famille Boël a en réalité déjà soutenu de nombreuses initiatives similaires depuis mars .

On pense notamment à son investissement dans un fonds indien de 13 millions de dollars aux côtés d'acteurs de poids tels que Sequoia Capital. Objectif? Soutenir des start-ups tech novatrices dans leur gestion de la crise . Une action menée sous la houlette du responsable local de la fondation Bill & Melinda Gates et des autorités indiennes.

Sofina a aussi contribué aux 10 millions apportés par le monde de l'entreprise (entre autres, D’Ieteren, Delen, Fortino, AvH, Carmeuse) au projet de François de Borchgrave (Kois), Amand-Benoît D'Hondt (AG Real Estate), Édouard Janssen (Solvay), Thomas Van Waeyenberge (Aquafed) et Alexia Bertrand (Mouvement réformateur), qui avait permis de livrer, entre mi-mars et fin mai, quelque 130.000 masques FFP2 et 500.000 masques chirurgicaux en Belgique.