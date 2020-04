Sofina réinjecte des capitaux dans le brasseur indien B9

Sofina et son partenaire de longue date Sequoia Capital ont réinvesti de l'argent dans le brasseur indien B9 Beverages. De l'ordre 20 millions de dollars, a-t-on appris, injectés dans le cadre d'une opération vraisemblablement plus large de 30 millions à laquelle a aussi participé un fonds d'investissement coréen aux côtés de véhicules d'investissement de riches familles.

Le holding de la famille Boël était, il y a deux ans, déjà monté à bord du producteur indien de bière artisanale qui se concentre principalement sur son marché domestique avec la marque Bira. Et ce, en suivant l'exemple du célèbre fonds d'investissement américain Sequoia , devenu pour sa part actionnaire en 2015.

Si l'entreprise, basée à New Delhi, n'a pas fait état de la valorisation à laquelle la portait l'opération, elle vient porter à quelque 130 millions de dollars les fonds qu'elle a levés à ce jour .

Malgré le confinement

Ce qui n'aurait rien de simple au vu du contexte actuel. En effet, pour cause de lockdown national décrété dans la lutte contre le coronavirus, toutes les entreprises accusent le coup. Mais les brasseurs particulièrement. Et ce, en raison de la fermeture des bars, des pubs et des magasins d'alcool ayant amené les revenus des entreprises du secteur à quasi zéro au cours du dernier mois.