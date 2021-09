Sofina se retire de Deceuninck et Danone

Le holding Sofina a réussi à augmenter la valeur de son portefeuille de 17% à 10,41 milliards d'euros au premier semestre de l'année. Les participations dans Deceuninck et Danone ont été cédées.

Les affaires roulent pour le holding de la famille Boël. Grâce à la tendance haussière des marchés boursiers, à l'environnement favorable pour le private equity (sociétés non cotées) et à l'essor du secteur technologique, la valeur intrinsèque par action s'est élevée à 308,72 euros au 30 juin. Son bénéfice net au cours du premier semestre a ainsi atteint 1,6 milliard d'euros.

Le cours de l'action est supérieur de 23 % à la valeur de juin. Depuis, les bourses n'ont cessé de grimper. Le S&P 500 américain a gagné 6 pour cent au cours de l'été. Sofina s'est négociée avec une décote pendant des décennies, mais, grâce à son orientation sur des sociétés non cotées à forte croissance, elle est devenue l'un des plus grands acteurs européens du capital-investissement, pour lequel les investisseurs ne sont que trop heureux de payer une prime. Sofina se concentre sur quatre piliers : la distribution grand public, la transformation numérique, l'éducation et la santé, avec l'accent sur l'Asie et les États-Unis.

Sofina avait déjà annoncé les achats et les ventes du premier semestre dans sa newsletter. Le holding a investi, entre autres, dans le groupe de commerce électronique The Hut et l'exploitant d'écoles privées Cognita. Les participations dans le fabricant de matériel de pêche Rapala, la société de location de grues Uperio et la chaîne de grands magasins Colruyt ont été vendues.

Au revoir Deceuninck

On ignorait cependant que le holding avait vendu toutes ses actions du fabricant de PVC en profilés Deceuninck cet été. L'année dernière, la Sofina était encore, avec près de 10 % des parts, l'actionnaire le plus important de l'entreprise après le CEO Francis Van Eeckhout. Cette année, le cours de l'action Deceuninck a doublé grâce à une forte reprise des ventes et de la rentabilité. Le hodling s'est également totalement retiré du géant laitier français Danone.

La division Sofina Growth, qui investit directement dans des sociétés de croissance, a pris une participation, entre autres, dans Oviva, une plateforme technologique qui vise à contrer la montée du diabète et de l'obésité. En Chine, des fonds frais sont allés à la société de diagnostic ReeToo et au détaillant de fournitures pour animaux de compagnie Petkit.