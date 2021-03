TheClubDeal lance son nouveau fonds d'ancrage à 50 millions

Allier recherche de rendement, création d'emplois et aide à l'ancrage des entreprises en Belgique: c'est le pari que veut relever TheClubDeal, version 2021.

Cette fois, ça y est. Le nouveau fonds à 50 millions de TheClubDeal est sur pied. Il investira dans des scale-ups de Belgique ou du nord de la France en mettant l'accès sur l'ancrage national, régional ou local et l'emploi. Ce nouvel acteur du private equity, dont on avait annoncé le projet à l'automne dernier, est en réalité le successeur du club d'investisseurs qui avait opéré de 2016 à 2020. Organisé sous forme de Pricaf privée, le nouvel acteur agira comme un véritable fonds, tout en conservant un héritage de l'ancien club: dans chaque nouvel investissement, tout actionnaire pourra prendre en outre une participation à titre individuel.

"Nous avons ciblé des secteurs où l'on peut créer de la valeur ici, en Belgique et en France, malgré un environnement compétitif moins favorable." Jean-Marc Legrand CEO, TheClubDeal

"Nous sommes spécialisés dans trois secteurs", souligne le CEO Jean-Marc Legrand. "Les sciences de la vie, le smart living et les technologies. Nous avons ciblé des secteurs où l'on peut créer de la valeur ici, en Belgique et en France, malgré un environnement compétitif moins favorable que d'autres, comme le Royaume-Uni, en termes de lois sociales et de fiscalité. Raison pour laquelle on évite des secteurs comme la logistique, où il est beaucoup plus difficile de générer de la valeur ajoutée."

S'identifier à des investissements de proximité

Les fondateurs du nouveau TheClubDeal ont retenu deux critères d'investissement qu'on ne rencontre pas - ou plus - souvent dans le monde du private equity: l'ancrage et l'emploi. "Parmi les investisseurs que nous fédérons, figurent des grandes familles belges qui aiment investir localement et s'identifier à leurs investissements", souligne Geoffroy Boonen, le président du fonds. "Et un ancrage local revêt de l'importance pour les professionnels à l'international, renchérit Jean-Marc Legrand: ils considèrent ces entreprises comme plus stables."

"On est le circuit court du capital." Jean-Marc Legrand CEO, TheClubDeal

Il en va aussi des convictions personnelles de Legrand, Boonen et des cinq autres partenaires qui animeront le fonds. "J'ai longtemps travaillé dans la banque à l'étranger, à Londres et Tokyo notamment", explique le CEO. "J'ai toujours adoré revenir en Belgique, mais je me suis rendu compte qu'on s'y autoflagelle beaucoup, alors qu'il y a dans ce pays une dynamique et une culture entrepreneuriale merveilleuses." Tout en se qualifiant d'hyper-optimiste, il estime qu'"il y a dans nos régions nombre d'entrepreneurs motivés, compétents et impliqués dans l'économie locale, qui restent souvent sous les radars". Un terrain de chasse très attrayant pour les investisseurs privés. "On est le circuit court du capital", résume Jean-Marc Legrand.

Quant à l'emploi, il s'intègre dans la logique de leur stratégie: "Nous voulons contribuer au développement d'un écosystème local et à la création d'emplois à valeur ajoutée", détaille Boonen tout en précisant qu'il s'agira d'un critère "soft", et non pas absolu comme l'applique par exemple le fonds Invest For Jobs.

Et quid des critères sociaux, environnementaux et de gouvernance (ESG), de plus en plus prisés par les fonds? "Ce sont des éléments qu'on prend aussi en compte, mais dont on ne fait pas un fanion", répond le CEO tout en observant qu'à l'avenir, "vous n'aurez plus de place sans cela dans le monde économique".

Ces cinq dernières années, le club d'investisseurs qu'ils avaient formé avait également ciblé les trois mêmes secteurs et les critères d'ancrage et d'emploi. Il a investi au total une centaine de millions d'euros dans dix entreprises, dont la plus connue est la biotech wallonne Univercells, spécialisée dans la technologie de micro-usines et impliquée actuellement dans la fabrication de vaccins anti-Covid. "Via ces participations, nous avons contribué à la préservation ou la création de 2.000 emplois", souligne Legrand. Le club hier et le fonds aujourd'hui poursuivent évidemment aussi un objectif de profit. "Avec le club, on a réalisé un rendement comptable de 20% par an."

Deux premières prises de participations

Le nouveau fonds est en train de prendre forme actuellement. Une série de capitaines d'industrie flamands, bruxellois, wallons et français ont déjà adhéré à ses principes. Les 50 millions seront récoltés en deux fois: un premier "closing" à 20 millions interviendra d'ici la mi-avril, suivi d'un deuxième à 30 millions d'ici septembre. "Les institutionnels sont plus lents à décider", explique Legrand. Les sept partenaires y injecteront également quelques billes, à hauteur d'au moins 5% du total.

Le ticket est fixé à 1 à 5 millions d'euros par participation. Le fonds vise une quinzaine d'entreprises. Et le "pipeline" de dossiers est déjà bien alimenté: "On a une file d'attente de belle qualité, de sorte qu'on investira rapidement. On pense qu'on aura tout investi en trois ans." Deux opérations sont déjà arrêtées: un investissement dans Smart Flat, une société de location d'appartement en ligne (qui relève du rayon "smart living"), et une nouvelle prise de participation dans Univercells. Deux autres sont en voie de finalisation.

TheClubDeal ne prendra que des participations minoritaires, pour privilégier une stratégie d'alliances avec d'autres investisseurs. Et quand son comité d'investissement aura donné son feu vert à un projet, il faudra que ce dernier soit encore validé par un spécialiste du secteur qui co-investira dans l'entreprise ciblée.

"TheClubDeal est un fonds d'entrepreneurs pour entrepreneurs." Geoffroy Boonen Président du conseil, TheClubDeal

Alfred Bouckaert au balcon

Dans le même esprit, le fonds a pour politique d'accompagner ses participations au niveau de la gouvernance et de la stratégie. "On sera toujours très proches du management, et on encouragera la formation de duo performants pour les postes de président du conseil et de CEO", commente Geoffroy Boonen. "TheClubDeal est un fonds d'entrepreneurs pour entrepreneurs."

Geoffroy Boonen a lui-même acquis et dirigé durant 8 ans la firme Procoplast à Eupen, qu'il a revendue à un groupe américain en 2018. "Cette entreprise d'injection plastique pour équipementiers automobiles devait acquérir une taille lui permettant de fournir des groupes mondiaux, d'où sa revente au groupe Methode Electronics", explique-t-il. "Mais son ancrage en Belgique est assuré: elle est restée dans nos frontières, avec son personnel."