Un Italien prend le volant du véhicule d'investissement des de Spoelberch

Ce qui referme la page de Mévius chez Verlinvest. Objectif désormais? Continuer à grandir pour celui qui compte 1,6 milliard d'euros d'actifs sous gestion.

Voilà donc la page de Mévius résolument tournée du côté de Verlinvest. Le véhicule d’investissement de la famille de Spoelberch s’est en effet trouvé un nouveau CEO en la personne de l’homme d’affaires italien Roberto Italia, a-t-on appris ce mercredi. Et ce, quelques mois seulement après s’être choisi un nouveau président de CA, avec le Belge Stefan Descheemaeker, actuel patron de Nomad Foods (Iglo, Findus, Lutosa,…).

Lire aussi | Stefan Descheemaeker, un manager nomade va présider Verlinvest

1,6 milliard € Actif en Europe, aux Etats-Unis et en Asie, Verlivest gère à ce jour pour 1,6 milliard d'euros de participations, dans une vingtaine de sociétés.

Pour rappel, les deux postes s’étaient retrouvés vacants fin 2018 suite au départ de Frédéric de Mévius, après 23 ans au capital. En raison de divergences de vues avec les actionnaires majoritaires, l’homme avait décidé de revendre ses 10%, laissant les seuls de Spoelberch maîtres à bord d’un navire qui compte aujourd’hui 1,6 milliard d’euros d’actifs sous gestion.

Qu’attendre désormais? Avec ce nouveau profil, Verlinvest "vise désormais une accélération de sa trajectoire et un coup de boost au niveau de sa présence internationale et de ses capacités d’investissement", a fait savoir la société. À ce stade, elle compte une vingtaine d'investissements en Asie (surtout en Inde), aux États-Unis et en Europe, et une présence à Bruxelles, Londres, Singapour et New York.

25 ans d'expérience en private equity

Une stratégie qui sera soutenue par les 25 ans d’expérience dans le private equity du nouveau patron, Roberto Italia, ayant été associé chez Warburg Pincus (présent au capital de la filiale financière d’Alibaba Ant Financial ou encore d’Aion, ex-Banca Monte Paschi Belgio) et chez Cinven (précédemment dans Camaieu, Eutelsat, Jost ou encore Truvo). Fort de son MBA à l’Insead et d’une formation d’économiste (Luiss, à Rome) qui l’avaient amené à travailler préalablement pour Telecom Italia.

Lire aussi | Banca Monte Paschi Belgio devient Aion