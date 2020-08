Waterland investit dans la comptabilité

Moore Belgium (ex-Moore Stephens) exploite des bureaux à Anvers, Bruxelles, Gand et Hasselt, ainsi qu'à Shanghaï en Chine. Elle emploie 475 collaborateurs et espère réaliser cette année un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros. Outre la comptabilité, sa gamme d'activités inclut l'audit, le conseil, la corporate finance, l'analyse commerciale, ainsi que les services fiscaux et juridiques. Elle est membre du réseau international Moore Global, qui lui permet de suivre ses clients dans une centaine de pays.