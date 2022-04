Benoît Deckers, CEO de Bois Sauvage: "Nous cherchons des dossiers notamment dans le chocolat"

Le holding va mieux communiquer, promet son CEO après l'affaire Recticel. Celle-ci l'a doté de moyens qu'il pourra investir dans le chocolat, les bioplastiques, l'immobilier, les insectes... Un futur bien dégagé.

La tentative manquée de rachat de Recticel par le groupe autrichien Greiner a fait de l’ombre à Bois Sauvage, qui avait vendu ses parts à ce dernier avant le lancement de son offre publique d’achat. D’aucuns y avaient vu une trahison du holding coté envers le producteur de mousses de polyuréthane et ses dirigeants. "Nous avons été mal compris", plaide Benoît Deckers, le CEO de Bois Sauvage, ce qu’il étaye en nous retraçant l’historique de l’opération. "Nous avons pris conscience de la nécessité de communiquer davantage, de manière plus informative et transparente", convient-il.

Et pour nous en convaincre, il nous accorde… sa première interview. On y apprend que les pistes ne manquent pas pour réinvestir le produit de la vente des 27% de Recticel: chocolat, bioplastiques, immobilier...

L’image de votre groupe ne sort-elle pas écornée de l’affaire Recticel?

Cela a été un dossier très émotionnel. Pour ma part, je préfère m’en tenir aux faits. Historiquement, c’est le management de Recticel qui est venu chez Bois Sauvage et d’autres investisseurs. Ils voulaient lancer une MBO (management buy-out) pour prendre le contrôle de Recticel. Aux côtés d’autres, Bois Sauvage les a aidés à le faire. Par la suite, le management et quelques autres investisseurs se sont retirés de son capital, tandis que nous y sommes restés. Nous avons repris alors des titres au management, en vertu d’accords passés, de sorte que nous sommes arrivés à cette position de 27%.

Dans les années 2010-2015, Recticel a enregistré des résultats relativement faibles, ce qui a amené les banques à demander sa recapitalisation. La situation était telle que les banques sont venues chez Bois Sauvage en nous demandant de nous engager à souscrire à l’augmentation de capital. Nous avons dû écrire une lettre pour dire aux banques qu’on allait en effet recapitaliser la société. Mais c’était une décision lourde, parce qu’à ce moment-là, l’action Recticel valait moins de 4 euros et que l’initiative des banques était un signe inquiétant.

Par la suite, Recticel a réussi à vendre ses deux divisions Automotive, puis a annoncé son désinvestissement dans la literie. Et tout cela a été assez profitable pour l’action, puisqu’elle est montée aux alentours de 12 euros. À ce moment-là, nous avons décidé que nous avions fait notre temps dans l’actionnariat de Recticel: le niveau du cours était à un plus haut jamais atteint et nous avons donc cherché à vendre. Nous n’avons pas trouvé d’acquéreur pour plus d’un tiers de notre participation, avec une décote de 10%. Puis s’est présenté un candidat qui nous a proposé de reprendre l’entièreté de notre participation, avec une petite prime. Notre conseil a alors décidé de vendre.

Par la suite, l’OPA a été annoncée par Greiner et a généré un surcroît d’intérêt pour le titre, qui est monté aux environs de 16 euros. Mais ce n’est que très récemment, quand Recticel a totalement changé de stratégie et vendu 70% de son chiffre d’affaires (les mousses souples) pour se concentrer sur l’isolation, que le marché s’est montré enthousiaste, ce qui a libéré la valeur de l’action - jusqu’à 19 ou 20 euros. Voilà la genèse du dossier. Nous en sommes sortis et cela nous donne à présent la possibilité de nous concentrer sur d’autres participations et de saisir des opportunités.

Pourquoi n’aviez-vous pas informé la direction de Recticel de vos intentions à l’époque?

Pour parler clairement, nous étions en désaccord stratégique avec Recticel et il y avait une perte de confiance entre nous. Nous avions difficile à communiquer avec eux et c’est pour cela que nous n’avons pas discuté avec eux.

100 millions plus-value sur la vente des titres Recticel Bois Sauvage a dégagé une plus-value de 100 millions d'euros sur la vente de ses 27% de participation dans Recticel.

Quel désaccord stratégique?

Je ne suis plus administrateur chez eux, mais j’ai une obligation de réserve par rapport aux discussions au conseil d’administration.

N’y avait-il pas d’autres candidats prêts à payer un meilleur prix pour vos actions Recticel?

À ce moment-là, non. C’est du passé, mais nous avons tout de même réalisé sur cette opération une plus-value de 100 millions d’euros, qui sera enregistrée dans nos comptes 2022. On a quand même fait attention: l’acquéreur était européen, on aurait donc pu bâtir là un champion européen, c’est un des éléments qui ont alimenté notre réflexion.

Certains analystes avaient pensé que vous en profiteriez pour réduire votre endettement: ce ne sera pas le cas…

Réduire notre endettement est une des possibilités, mais il n’y a pas d’urgence à le faire. Cela nous donne en revanche une ouverture sur des réflexions plus large. Nous avons toujours dit que nous voulions soutenir et développer nos entrepreneurs et nos participations. Je songe principalement à notre pôle chocolat avec Neuhaus, Jeff de Bruges, Artista et Corné Port Royal. C’est clairement un pôle qui pourrait croître, non seulement dans le chocolat, mais peut-être aussi plus largement dans l’alimentaire. La réflexion était bloquée auparavant, puisque nous n’avions pas de moyens suffisants pour faire de la croissance interne ou externe… Elle a été libérée, le champ des possibles s’est élargi.

L’immobilier constitue une autre partie importante de notre portefeuille (près de 20%), avec essentiellement l’acquisition de 30% en Eaglestone faite il y a deux ans. Depuis le début, on a dit que l’objectif était de soutenir la croissance d'Eaglestone: si une opportunité se présente, on le fera aussi. On a par ailleurs une part dans une pépite, Futerro.

Voulez-vous investir davantage en private equity ou dans des sociétés cotées, comme Umicore et Recticel?

Recticel, c’était historique. Umicore, c’est son activité qui avait séduit à l’origine notre fondateur Guy Paquot: elle était liée au recyclage, puis s’y sont ajoutés les matériaux pour batterie, tous des métiers qui font du sens pour Bois Sauvage. Umicore a aussi l’avantage d’être une action très liquide en Bourse: sur le long terme, même s’il y a des hauts et des bas, elle montre une croissance. Sa liquidité nous permet de la donner en garantie aux banques, contrairement aux actions de private equity. C’est ce que nous voulons via nos investissements dans des actions cotées. Néanmoins, notre objectif global est plutôt d’investir dans du private equity. Les investisseurs particuliers apprécient les holdings précisément parce qu’ils leur donnent cet accès à du non-coté. Et quand ce sont des familles qui administrent la société, cela donne d’autant plus confiance.

Il y a donc encore un avenir pour des sociétés holdings cotées comme la vôtre?

J’en suis persuadé. En complément des placements dans des fonds et, s’ils s’y connaissent bien, dans des actions individuelles, pour les investisseurs particuliers un holding fait partie des valeurs sûres, avec les risques inhérents à la bourse bien sûr.

La stratégie de Bois Sauvage a-t-elle changé après le décès de Guy Paquot en 2019?

Il y a eu ensuite une nouvelle génération d’actionnaires, plus impliqués dans l’environnement et le domaine sociétal. Ce qui a changé, c’est que la nécessaire rentabilité de nos investissements nous permet de faire aussi des investissements à impact. Reste en revanche l’état d’esprit dans lequel nous travaillons, qui est d’investir à long terme auprès d’entrepreneurs. Et nous croyons très fort dans des projets comme Futerro ou Ynsect.

Mais vous ne deviendrez pas un pur holding à impact ?

Non. On est dans des projets comme Futerro, qui est un vrai « changeur de jeu », mais il faut aussi que la législation suive. Songez que dans l’Union européenne, on ne fait pas encore de différence être les plastiques pétrosourcés et les biosourcés au niveau réglementaire et régulatoire, alors qu’en Chine, ils le font. Il y a là un cercle vertueux, qui reste à créer.

Chocolateries et plantations Avec Ynsect et Futerro, Bois Sauvage investit dans l’alimentation du futur tandis qu’avec le chocolat, vous êtes dans l’alimentation traditionnelle… En effet. Préparer l’industrie du futur est risqué, il faut pouvoir alimenter ce développement d’un point de vue financier. Le gros du portefeuille de Bois Sauvage est et doit rester constitué d’investissements rentables qui génèrent de la trésorerie. A partir de ce moment-là, quand on a du récurrent, on peut par ailleurs prendre des risques et avoir un impact positif. C’est parce qu’on génère de la trésorerie significative chez Jeff de Bruges et Neuhaus qu’on a pu investir en Équateur dans des plantations de cacao. Via la société Ecuadorcolat ? Oui, on y partage le capital avec un Français. Notre objectif premier en Équateur n’est pas de gagner de l’argent, mais de maîtriser nos sources d’approvisionnement en fèves de cacao. Nous voulons être sûrs qu'elles soient produites d’un point de vue sociétal et environnemental irréprochable. On y a un vrai impact. Ces plantations font des pertes aujourd’hui, mais nous le savions quand nous y sommes entrés. On investit pour y diminuer la pénibilité: on mécanise le plus possible les tâches pour éviter qu’on y transporte encore des sacs de 70 kilos à dos d’homme. On veille aux salaires, on constitue aussi une pension pour chaque travailleur. Et on y a repris des plantations qui avaient été laissées à l’abandon. Sans défricher! Vos plantations approvisionnent-elles déjà Neuhaus, Jeff de Bruges et Corné en cacao? Pour une grosse partie, oui. Elles s’étendent sur une superficie de 1.300 hectares et nous consommons un peu plus de la moitié de ce qu’elles produisent. Il y a parfois une question de goût aussi, qui amène nos chocolateries à s’approvisionner à d’autres sources, mais c’est l’objectif, de maîtriser et sourcer plus de 50% de nos besoins. Pourriez-vous encore croître dans le chocolat par acquisitions? Tout est ouvert. On regarde à la fois en interne et en externe. Les deux possibilités sont sur la table sans qu’il y ait de dossier concret. Aujourd’hui, on va pouvoir regarder plus activement et faire savoir qu’on cherche des dossiers.

Ynsect et l'alimentation du futur Êtes-vous confiant pour l'avenir d'Ynsect? Oui, c’est une très belle société. Elle entre pour nous dans la catégorie des investissements à impact, qui ne sont pas des investissements à rentabilité mais qui, à terme, devraient générer des plus-values. À long terme, car l’objectif est de nourrir des vers de farine à partir du son de blé, pour en sortir un produit protéiné à haute valeur ajoutée qui répondra à un problème de surpêche, puisque cela permettra de nourrir des poissons d’élevage en fin de croissance. C’est non seulement du "pet food", mais aussi de l’alimentation humaine, même si ce n’est pas encore dans les mœurs parce qu’on pense encore à l’insecte en tant qu’insecte alors qu’il faut y voir la protéine, qui a beaucoup de valeur pour l’homme. Ynsect va multiplier ses fermes verticales; elle veut en ouvrir dix d’ici 2030, à chaque fois dans des régions céréalières pour la proximité des matières premières. Et 100% des intrants seront revendus à la sortie, car les déjections serviront d’engrais, il n’y aura rien qui sera jeté. Pour des revenus à partir de quand? Pas dans l’immédiat, puisque tout sera réinjecté dans la croissance, à commencer par la grande ferme qui va ouvrir en 2023.

Futerro et les bioplastiques Où en est le projet Futerro ? C’est l’entrepreneur Frédéric Van Gansberghe qui, via la société Galactic, a développé la production d’acide lactique et, au départ de cela, celle d’agents antimicrobiens naturels. En parallèle, il a mené des recherches sur des plastiques biosourcés à partir d’acide lactique: il l’a fait dans Futerro, spin-off de Galactic. Son polymère biosourcé est entièrement recyclable. C’est ce qui fait tout l’intérêt du produit, qu’on puisse le recycler à 100% pour retrouver du monomère acide lactique et recommencer à produire sans devoir repasser par la case "terre agricole". Il y a moyen désormais de concevoir du fil et des pièces de vêtement entièrement en PLA. Si l’on arrive à développer toute cette chaîne, cela permettra de réinstaller des usines en Europe, qui est devenue aujourd’hui un désert au niveau textile… À quelle échéance Futerro pourrait-elle donner des revenus? Aujourd’hui, Futerro a construit deux usines en Chine, une pour l’acide lactique et une pour le PLA. Cette dernière faisait 30.000 tonnes de PLA à ses débuts en 2020, mais ils sont en train de l’agrandir pour monter à 100.000 tonnes par an. Ils projettent à présent de construire en Europe et/ou aux États-Unis le schéma industriel qui permettra de produire sous nos latitudes cet acide lactique et de le transformer en PLA. Juste avant la crise ukrainienne, vu les prix de l’énergie et du glucose, on allait pouvoir produire en Europe moins cher qu’en Chine. Cela prendra un peu plus de temps désormais, vu l’instabilité. On espère organiser une levée de capitaux pour ce projet d’ici la fin 2022 ou le début de l’an prochain. Futerro va donc rester dans votre portefeuille ? Nous avons accompagné Galactic et Futerro pendant des années sans jamais en avoir eu de return. Ce n’est que maintenant que cela démarre vraiment à la fois avec Galactic et ses antimicrobiens naturels et avec Futerro et son PLA. Nous allons les aider à se développer. Mais nous aurons besoin d’autres investisseurs pour construire ces lignes de production ; on parle là de plusieurs centaines de millions d’euros.