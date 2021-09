D'Ieteren Group confirme sa belle guidance avec panache

Le groupe D'Ieteren remet une bonne copie au premier semestre et bat le consensus. La guidance d'un résultat en augmentation d'au moins 45% est confirmée.

Rachat de 40% de TVH, nouveaux actionnaires chez Belron, guidance en hausse, belle performance du cours de l'action, l'actualité des derniers mois a été plus mouvementée qu'à l'accoutumée au sein du groupe D'Ieteren .

À l'heure de dévoiler ses résultats semestriels ce mercredi après-bourse, le groupe D'Ieteren n'avait plus de surprise de cet ordre-là à communiquer. "Le groupe sera très différent la prochaine fois que l'on se verra, avec le closing de l'achat de TVH qui devrait se situer quelque part au quatrième trimestre", sourit néanmoins Francis Deprez, CEO du groupe D'Ieteren.

Le résultat consolidé ajusté avant impôts part du groupe (288,8 millions d'euros +183,1%) est plus élevé que le consensus (243,4 millions d'euros), ce qui est également le cas chez Belron et chez D'Ieteren Auto , les deux plus grosses activités du groupe. "Toutes les activités ont augmenté", se réjouissait le management qui confirme la guidance pour son résultat qui devrait augmenter d'au moins 45% par rapport au niveau de 2020.