Des obligataires de BeeBonds montent au front (judiciaire)

Après avoir apporté 2,6 millions d'euros pour le développement d'un hôtel du groupe Cayman, des obligataires haussent le ton.

"Qu'a-t-on fait de l'argent apporté par les obligataires?" Joël Duysan, le CEO de la plateforme de crowdlending BeeBonds, ne décolère pas. Après avoir organisé une levée de fonds de 2,6 millions d'euros auprès de 236 obligataires en vue de financer le chantier d'un hôtel développé par le groupe Cayman à Gand, il se pose des questions sur la destination de l'argent levé par le biais d'une émission d'obligations organisée fin 2019. Réunis en assemblée générale le 10 juin dernier, les obligataires ont désigné l'avocat Maxime Berlingin (Fieldfisher) pour représenter leurs intérêts. Depuis, ils ont décidé de faire intervention volontaire dans la réorganisation judiciaire (PRJ) qui touche 28 sociétés du groupe Cayman.

Les questions levées par les obligataires et leur représentant sont nombreuses. Ils cherchent à savoir si les montants récoltés ont effectivement servi au développement de l'hôtel. Le projet dont il est question se situe au centre de Gand et porte sur un hôtel Moxy (franchise de Marriott) développé et exploité par le groupe Cayman. Quatre sociétés du groupe gèrent l'ensemble: MPT Kouter pour les travaux, Place d'Armes pour le volet hôtelier, Immo Sambre pour le résidentiel (des appartements) et Monsotel, le propriétaire du rez-de-chaussé. Et c'est cette construction qui inquiète les obligataires réunis par Beebonds.

"On se pose de nombreuses questions sur les flux fnanciers entre les sociétés du groupe." Maxime Berlingin Avocat des obligataires

"Les obligataires se posent de nombreuses questions sur les flux fnanciers entre les sociétés du groupe. Ils se demandent si Place d'Armes n'aurait pas financé les travaux pour Immo Sambre", explique Maxime Berlingin. Lisez: l'argent des obligataires aurait-il servi à financer le volet résidentiel à la place de l'activité hôtelière?

Un prêt de 5 millions qui pose question

Mais ce n'est pas tout. Les actionnaires craignent que les responsables de Cayman soient en train de négocier avec de plus gros créanciers de la société afin de trouver un accord sur leur dos. Et d'autres questions surgissent. Il est notamment question d'un prêt de 5 millions d'euros consenti à Immo Sambre par Saffelberg Investments (le fonds de l'homme d'affaires Jos Sluys) alors que la levée de fonds menée par Beebonds n'avait pas encore eu lieu.

"Notre volonté est que les obligataires soient respectés et remboursés." Joël Duysan CEO de BeeBonds

Selon les conventions entre les parties, ce prêt est garanti par l'octroi - en faveur de Saffelberg - d'une option d'achat portant sur la partie hôtel de l'immeuble pour un prix équivalent à la valeur de marché réduite de 15%. Aujourd'hui, Beebonds et les obligataires dénoncent l'absence de cet élément dans la note d'information qui a servi de base à la levée de fonds. "Si cet élément avait été connu, la levée de fonds n'aurait pas eu lieu", assure Joël Duysan. Le caractère prétendument trompeur de la note d'information ayant servi à informer les obligataires pourrait servir de base à une action judiciaire. "Notre volonté est que les obligataires soient respectés et remboursés", assure le CEO de BeeBonds.

Tous les créanciers sur un pied d'égalité

Du côté du groupe Cayman, on s'en doute, on ne partage pas du tout la même grille de lecture. Avant toute chose, Roman Aydogdu (Mosal), l'avocat du groupe Cayman, tient à préciser que la société veut que tout se fasse dans la transparence et de façon régulière, raison pour laquelle le groupe a désigné Nicholas Ouchinsky (Lexlitis) comme médiateur.

Pour Cayman, les choses sont claires et connues de toutes les parties. Il n'est pas question de négocier quoi que ce soit avec qui ce soit, et tous les créanciers sont sur un pied d'égalité. "On ne sait pas comment se déroulera la rentrée, et nous n'avons pas de visibilité sur les projets à réaliser ou à vendre", assure l'avocat de la société qui assure que "tout le monde est au même degré d'information".

"Nous comptons traiter tout le monde la même manière, je refuse de rompre l'égalité de traitement des créanciers." Roman Aydogdu Avocat du groupe Cayman