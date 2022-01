Devenu rentable, Funds For Good dope son impact social

Le fonds présidé par Pierre-Olivier Beckers a pu verser 18% de ses revenus à son ASBL Funds For Good Impact. De quoi lui permettre de financer 159 nouveaux entrepreneurs.

Créé il y a dix ans, le gestionnaire de fonds Funds For Good (FFG) a bouclé son exercice 2020 dans le vert. Cette performance, confirmée par un audit du Forum Ethibel, lui permet pour la première fois de verser 50% de ses profits à son ASBL Funds For Good Impact. À charge pour celle-ci de soutenir des entrepreneurs en précarité d’emploi ou porteurs d’un projet sociétal.

Les initiateurs de ce fonds à impact social s'engagent à verser chaque année le plus grand multiple entre 10% du chiffre d'affaires et 50% du résultat net si l'exercice est profitable. Ce fut le cas en 2020, ce qui a permis au fonds de consacrer 18% de son chiffre d’affaires au soutien de candidats entrepreneurs n'ayant pas accès aux crédits bancaires.

En 2021, Funds For Good Impact a octroyé 350.735 euros de prêts intérêts à 159 nouveaux entrepreneurs.

En 2021, 159 nouveaux entrepreneurs n’ayant pas accès au financement classique ont ainsi pu être aidés. Funds For Good Impact leur a octroyé un total de 350.735 euros supplémentaires de "prêts d’honneur" (sans intérêts). Plus de la moitié de cette somme (180.000 euros) a été consacrée au soutien de projets d’entrepreneuriaux à impact environnemental ou social. À ce jour, quelque 850 entrepreneurs ont été aidés.

Croissance accélérée

Après un démarrage difficile, Funds For Good prend son véritable envol. Fin 2021, le fonds possédait 650 millions d’euros d'actifs sous gestion, soit 50% de plus que l'année précédente. "Nous avons connu des débuts difficiles parce qu'il y a dix ans, le concept d'éco-responsabilité n'était pas dans l'air du temps. Mais depuis quelques années, le rythme de croissance s'est fortement accéléré", souligne Patrick Somerhausen, co-CEO de Funds For Good.