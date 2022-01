IMG inaugure les levées à impact chez Look&Fin

L'investissement à impact a le vent en poupe. Les préoccupations liées à l'environnement, au climat et à l'avenir des générations futures commencent à faire partie intégrante non seulement des stratégies de placement des investisseurs professionnels, mais aussi des particuliers. On comprend dès lors que les gestionnaires des plateformes de crowdfunding s'y intéressent aussi. La plateforme de crowdlending (prêt participatif) Look&Fin vient ainsi de se doter d'un label "impact", qui lui permettra d'identifier clairement, désormais, les projets qu'elle supporte et qui auront un impact positif dans l'une des trois catégories retenues: "people", "planet" et "prosperity". Et elle propose en crowd un premier dossier à impact: 2 millions d'euros à lever pour le groupe IMG fondé par Laurent Minguet.