Kaspard lève 3,1 millions pour prévenir les chutes

Kaspard, spécialisée dans la détection et de la réduction du nombre de chutes, réalise une nouvelle levée de fonds. Marcel Hermann et Emmanuel Caeymax entrent au capital.

Pile un an après avoir levé 500.000 euros, Kaspard remet le couvert, mais pour un montant bien plus important cette fois-ci: 3,1 millions d’euros. La société commercialise un petit dispositif non intrusif placé discrètement au plafond de la chambre des résidents en milieu hospitalier ou dans les maisons de repos. Sans contact et sans image, il détecte les chutes et les sorties de lit. En cas de problème, Kaspard envoie une alarme en temps réel au personnel soignant qui peut intervenir immédiatement dans la chambre auprès du résident.