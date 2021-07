La valorisation de Belron explose suite à la vente de 13% de la société

Des rois de la finance arrivent chez Belron (Carglass). La société détenue à 50% par le groupe D'Ieteren est désormais valorisée à plus de 17 milliards d'euros.

Hellman & Friedman (H&F), des fonds et mandats gérés par BlackRock et GIC rachètent 13% de Belron. On savait que Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) était vendeur d'une part d'environ 10%.