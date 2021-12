Le multi-family office August se rêve en porte d'entrée au private equity

Fils du premier ambassadeur de l'UE auprès du Royaume-Uni et du même nom, João Vale de Almeida gérera les investissements d'August fort d'une expérience de six ans chez Sofina.

Fondé par quatre familles entrepreneuriales, l'investisseur aux 150 millions d'euros d'actifs vient de lever 20 millions pour son premier véhicule ouvert à des tiers. Avant d'autres.

August est prêt à voir plus grand. Fondé en 2009 en tant que véhicule d'investissement dédié de quatre familles entrepreneuriales belges aux racines dans la logistique portuaire, la société basée à Luxembourg annonce une première: un fonds ouvert à des tiers.

Objectif? Ouvrir les portes aux familles et entrepreneurs à succès, dans un premier temps, des jeunes pépites européennes, et ce, d'une part via des investissements dans des fonds de capital-risque de premier plan, mais aussi, d'autre part et de manière sélective, via des co-investissements dans des start-ups à forte croissance soutenues par des investisseurs de renom. C'est l'exemple d'une montée à bord du dernier fonds de la société londonienne Stride du Belge Fred Destin, qui levait en mai quelque 100 millions de livres auprès notamment de la CNP de la famille Frère.

20 millions d'euros August vient de lever 20 des 50 millions d'euros visés pour son premiers fonds ouvert à des tiers.

Pour poursuivre sur cette lancée, l'investisseur vient de lever une petite première moitié des 50 millions d'euros qu'il entend aller chercher d'ici fin 2022, a-t-on appris. À ce stade, l'on retrouve parmi ses soutiens diverses familles et entrepreneurs, actifs en particulier dans le monde des infrastructures.

Si aucun nom ne filtre, l'on nous indique par ailleurs que l'idée est de permettre à tout ce petit monde de bénéficier de l'expertise qu'August a dû se forger seul, de même que de mutualiser l'approche (sourcing, reporting…) tout en bénéficiant de l'implication et de l'exposition des familles fondatrices aux mêmes participations – ce qui, assez logiquement, amène à un alignement et une proximité d'intérêts.

Un ex-Sofina à la barre

Pour mener à bien le projet, la société s'est adjoint les services d'un ancien de la Sofina , en la personne de João Vale de Almeida. Solvaysien et détenteur d'un MBA (Insead), l'homme est chargé de gérer les investissements actuels et futurs, fort d'une expérience de six ans à la rue de l'Industrie. À noter, et pour éviter toute confusion, que l'intéressé n'est autre que le fils du diplomate chevronné du même nom, devenu l'an dernier le premier ambassadeur de l'Union européenne auprès du Royaume-Uni.

Côté ambitions, August entend soutenir jusqu'à 15 fonds et réaliser jusqu'à 10 co-investissements en capital-risque. Et ce, sur base d'un track-record déjà bien établi. En effet, la société affiche déjà à son actif pas moins de 60 investissements dans les fonds d'environ 30 gestionnaires (Ardian, Carlyle, KKR, Blackstone, EQT…), pour un actif total évalué à quelque 150 millions d'euros à ce jour.

"On n'est pas dans une politique de one-shot. Demain, on vise tout un univers de fonds August." João Vale de Almeida Directeur des investissements chez August

Elle est ainsi connue pour faire partie des actionnaires (en sus des familles Boël, Colruyt et fondatrices d'Interparking) de l'investisseur spécialisé en buyouts et capital croissance pour PME du Benelux Sofindev. On la retrouve également à bord de Kharis Capital, du nom de ce fonds qui porte, via sa plateforme QSRP, de nombreux acteurs de la restauration rapide en Belgique (et ailleurs) - Quick, Burger King, O'Tacos, Nordsee notamment - mais aussi la plateforme indienne de design d'intérieur et de rénovation Livspace aux côtés d'Abacus (familles actionnaires de Matexi) et Venturi (familles de Mévius et Peugeot, de même qu'AvH notamment).

D'autres à venir