Le roi de la découpe ouest flandrien repris par Ergon Capital

Alors qu'elle annonçait plus tôt ce mois deux prises de participations de l'autre côté du Rhin (Klotter et WDM), la Gimv semble désormais aussi profiter de la période pour se désengager de certaines de ses sociétés, apprenait-on mercredi.

Véritable poids lourd au niveau européen , l'entreprise ouest-flandrienne est spécialisée dans la découpe à destination de l'industrie graphique et de l'emballage. Permettant d' extraire des formes complexes de matériaux relativement durs , elle emploie aujourd'hui plus de 150 personnes s'activant sur des sites en Belgique (Gistel), au Royaume-Uni (Nottingham), aux États-Unis (région de Boston) et à Singapour.

Pour ce qui est d'Ergon, l'opération signe le deuxième investissement en direct cette année après une première opération en voie de finalisation qu'est la montée à bord du groupe allemand aux 20 cabinets dentaires Fair Doctors. Un domaine où la Gimv est aussi active d'ailleurs, car elle a investi il ​​y a trois ans déjà dans la chaîne de soins dentaires GPNZ (Gesellschaft für Praxisnachfolge in der Zahnmedizin). Du reste, le fonds de private equity né dans le giron de GBL s'active actuellement à trouver des investisseurs pour son cinquième (et plus gros) fonds, qui devrait dépasser les 580 millions d'euros. Comme depuis le fonds IV, il est raisonnable de penser que les familles Frère et Desmarais resteront minoritaires parmi les investisseurs à bord du nouveau véhicule.