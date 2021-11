Noshaq devient un fonds de private equity plutôt qu'un invest

L'invest liégeois lève 83 millions en actions et 50 millions en prêts, de quoi aborder avec un surcroît d'ambition son plan stratégique 2021-26.

Ne dites plus: "l'invest Noshaq", mais dites: "le fonds de private equity Noshaq"... L'invest liégeois restait jusqu'ici gêné aux entournures par la modestie de son capital social. Alors qu'il gère un portefeuille estimé de manière prudente à quelque 560 millions d'euros et qu'il investit une centaine de millions par an depuis cinq ans, son capital ne dépassait pas 4,8 millions et ses fonds propres, 26 millions. D'autant plus embêtant que ses dirigeants avaient rédigé un nouveau plan stratégique 2021-26 très ambitieux... La levée de fonds à laquelle il vient de procéder a réglé ce problème.

Noshaq a récolté 83 millions d'euros d'argent frais auprès de ses partenaires financiers historiques et 50 autres millions sous forme de crédit bancaire. Soit un total de 133 millions, qui lui permettent de hisser ses fonds propres à hauteur de quelque 160 millions. L'opération a été approuvée ce vendredi par ses actionnaires réunis en assemblée extraordinaire.

Du coup, l'invest ressemble de plus en plus à un fonds de private equity. Ce dont se réjouit son CEO Gaëtan Servais, qui parle d'un nouveau paradigme. "Cela nous permet de lancer une nouvelle dynamique de croissance en nous orientant vers un fonds plus privé, dit-il, tout en conservant notre vocation publique qui consiste à soutenir le développement économique de la province de Liège."

Les anciens privés rachetés

La refonte de l'actionnariat s'est faite en deux temps. Les anciens actionnaires privés, qui avaient mis chacun 200.000 euros au pot en 2013, ont d'abord été rachetés: il s'agit de Mithra, Luminus, Herstal Group et John Cockerill. Puis huit partenaires ont souscrit à l'augmentation de capital de 83 millions: la Région wallonne via Sowalfin, qui monte à 48,1% du capital, NEB (Nethys, Ethias et Belfius), 25,3%, BNPP Fortis, CBC, Ethias et Belfius qui passent chacun à 4,5%, le holding de la Communauté germanophone OBI, 0,8%, et Namur Invest, 0,4%. ING n'a pas contribué à la levée mais est restée au capital (1,4%), tandis que Noshaq détient 5,8% en autocontrôle suite au rachat des quatre précités.

Cette nouvelle donne a des conséquences très concrètes, telles qu'une rentabilité à renforcer, une nouvelle capacité à générer des "exits" et à produire des dividendes pour rémunérer le capital. "Nous comptons verser un dividende chaque année en commençant dès le prochain exercice", souligne le CEO.

Des secteurs où entrer, d'autres d'où sortir

Noshaq prévoit d'investir 450 millions d'euros d'ici 2026 en appliquant des critères ESG (environnement, social et gouvernance) pour filtrer ses choix. Au passage, il vient d'injecter 5 millions dans la start-up SpaceAeroLab (satellites). Le fonds s'est (re)défini sept secteurs d'investissement prioritaires: la biotech, l'immobilier, les friches industrielles, l'énergie, l'agro-alimentaire, l'industrie 4.0, ainsi que l'industrie culturelle et créative. Avec un ticket d'investissement moyen en augmentation, vers les 5 millions et au-delà, tout en continuant aussi d'irriguer des PME et des très petites entreprises, comme il l'a fait en soutien des entrepreneurs impactés par les inondations en juillet dernier. "On est aussi prêt à venir en soutien d'un soudeur ou du dernier cartonnage de pâtisserie de la région, ajoute Gaëtan Servais, pour éviter la disparition d'activités économiques."

La feuille de route des secteurs a été établie avec les contributions des nouveaux actionnaires. Les banques, on le sait, sont très demandeuses de filtres ESG, d'autres actionnaires ont insisté sur l'énergie ("on va amplifier nos investissements dans le secteur", dixit le président Jean-Michel Javaux), Sowalfin et NEB apprécient les biotechs, l'industrie 4.0 et le culturel, tandis qu'Ethias a évoqué le domaine des cités et de la mobilité intelligentes. Les requêtes des banques impliquent aussi qu'à l'avenir, Noshaq va désinvestir de certains secteurs jugés peu compatibles avec leurs critères ESG, mais ce sera fait progressivement, assure la direction du fonds. "Meusinvest a été un invest public omnisectoriel, explique Gaëtan Servais. Des entrepreneurs ne comprennent pas qu'on refuse d'encore investir dans leur secteur; cette modification n'est pas simple à mettre en œuvre, mais c'est une évolution devenue inéluctable."

"Je suis fier de ce qu'on a fait. On a gravi notre premier sommet", conclut Gaëtan Servais en faisant référence au nom "Noshaq" qui désigne une des montagnes de plus de 7.000 mètres de l'Hindou-Kush. "Nous visons d'autres sommets, mais nous devons aussi rester humbles et méditer ce conseil des sherpas himalayens: grimper une montagne, c'est bien, mais en redescendre est encore plus difficile."