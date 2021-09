Noshaq porté par sa diversité en 2020

Après une année record en 2019, l'invest liégeois fait mieux que résister à la crise sanitaire, grâce notamment à ses nouveaux pôles stratégiques.

C'est dans les bâtiments rutilants et déjà très affairés de la Grand Poste, dans laquelle Noshaq est partie prenante, que Gaëtan Servais et Jean-Michel Javaux présentaient les résultats de l'invest liégeois. Après une année 2019 record et la clôture du plan stratégique qui a considérablement redéfini le profil de l'ex-Meusinvest, il semblait difficile de faire aussi bien, crise sanitaire excuse. Pourtant, avec 109 millions investis sur l'exercice clôturé au 30 juin dernier, pour 134 millions en 2019, Noshaq fait mieux que résister.

"Malgré la crise sanitaire, nous avons gardé les mains dans le cambouis", assure Gaëtan Servais, le directeur général de Noshaq. "Justement parce que les entreprises en avaient besoin à ce moment-là." Et le travail de diversification des participations s'est poursuivi en 2020-2021 dans la ligne du plan stratégique, mais il a largement porté ses fruits en termes de résultats. Le groupe table sur un résultat courant de 3,5 millions d'euros, pour 0,5 million en 2019-2020, après plusieurs années de baisse.

Rôle public

L'accent mis ces dernières années sur les sciences de la vie et le numérique a permis de compenser les efforts consentis en faveur de l'économie plus traditionnelle, plus lourdement touchée par la crise sanitaire. "Nous avons accordé une petite centaine de moratoires de crédit, ce qui représente près de 15% de notre portefeuille et un impact de 4,2 millions sur notre trésorerie", poursuit Servais, qui insiste sur le rôle public de l'invest dont la gestion s'apparente souvent à un fonds d'investissement privé.

Les 150 interventions sur l'exercice écoulé ont porté sur un total de 109 millions d'euros, essentiellement dans les cinq axes stratégiques déterminés. Et en priorité dans les sciences de la vie (41 millions) et le numérique (16 millions).

"On reste trop longtemps dans les sociétés participées. Il faut parvenir à passer outre l'affectio societatis pour en sortir au bon moment." Gaëtan Servais Directeur général de Noshaq

En attendant la fin de l'automne pour finaliser les comptes, le résultat net devrait s'afficher très largement en positif avec une balance positive de plus de 10 millions d'euros réalisée lors des sorties. "Et l'été a encore été propice à quelques belles plus-values, à hauteur de 15 millions d'euros", insiste Servais. Parmi les "exit" de cet exercice, il faut retenir Diagenode, reprise en février par l'américain Hologic, Xpress, Efficy et surtout l'allègement de la participation d'Odoo, juste avant l'été, qui a permis de septupler la mise de départ.

Des dossiers moins nombreux mais plus gros

"Et il y en a d'autres dans le pipe qui permettront de dégager des plus-values de plus de 10 millions d'euros", assure Servais. "Mais historiquement, on reste trop longtemps dans les sociétés participées. Il faut parvenir à passer outre l'affectio societatis pour en sortir au bon moment."

L'objectif est aussi de réduire progressivement la taille du portefeuille en nombre de dossiers, pour affecter davantage de moyens pour chacun d'entre eux. "Nous voulons clairement changer d'échelle d'investissement. C'est de cette manière que nous ferons éclore d'autres Odoo ou d'autres Mythra, qui sont véritablement structurantes pour l'économie wallonne."

