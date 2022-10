Siparex entre au capital des cliniques dentaires des Mévius

Odontolia est devenu en cinq ans l’un des premiers groupements de cliniques dentaires de Belgique. Fort de l'arrivée de Français à bord, il pourra poursuivre son expansion rapide.

Constitué en 2017 à l’initiative de la famille de Mévius, qui compte parmi les actionnaires de référence du géant brassicole AB InBev, Odontolia est devenu aujourd’hui l’un des premiers groupements de cliniques dentaires de Belgique, fort de quelque 36 cliniques réparties entre la Wallonie (23), la région bruxelloise (6) et la Flandre (7), en sus de deux laboratoires.

Regroupant plus de 170 dentistes pour 150 assistants à ce jour, l’initiative se veut à contre-courant de ce qui s’est fait du côté des pharmaciens par exemple, bien souvent devenus des employés dans la foulée de la consolidation de leur secteur, nous indique Harold van der Straten, CEO. Ici, l’idée est de soulager les dentistes d’une grande partie des taches organisationnelles et administratives certes, mais en les embarquant dans l’aventure. L’identité et l’autonomie thérapeutique des cabinets sont ainsi préservées, quand les praticiens sont également représentés aux organes décisionnels du groupe, dont ils sont par ailleurs bien souvent actionnaires dans une volonté d’alignement des intérêts.

Pour poursuivre son expansion, marquée par un système de cooptation et six nouvelles cliniques rien qu'en 2022, Odontolia accueille désormais Siparex à son bord, a-t-on appris. Il s'agit là de la première opération dans le Benelux pour le groupe d'investissement français, qui dispose depuis l'an dernier d'une équipe à Bruxelles emmenée par le Belge Louis Hubert. Le montant de la transaction n'a pas filtré; les Mévius restent toutefois actionnaires majoritaires d'Odontolia.

"On avait l'idée de surfer sur les différentes consolidations de marché, à l'instar de ce que l'on avait fait avec Armonea et Verlinvest dans les maisons de repos." François-Xavier de Mévius Principal chez DLF Venture

Interrogé sur ce développement, François-Xavier de Mévius, président du conseil, nous explique que la volonté avec Odontolia était de "donner l'impulsion", puis de chercher à se faire accompagner. C'est comme cela qu'Harold van der Straten, qui a dirigé la Sonaca Aircraft, la Maison Vervloet ou encore Kewlox par exemple, a déjà repris les commandes opérationnelles en juin de l'année dernière. Et c'est également comme cela qu'une recherche de partenaire financier a été initiée il y a déjà quelques mois maintenant.

Odontolia, pour la petite histoire, est le premier projet développé "from scratch" par DLF Venture, véhicule dédié au capital-risque de la famille de Mévius. "On avait l'idée, depuis fin 2016, de surfer sur les différentes consolidations de marché, à l'instar de ce que l'on avait fait dans les maisons de repos avec Armonea et Verlinvest (aux mains de la seule famille de Spoelberch depuis le départ des Mévius en 2018, NDLR). En effet, on avait développé beaucoup de connaissances en interne sur la stratégie de buy and build. Du reste, le monde dentaire nous est apparu comme une évidence au vu de la demande pour des soins de qualité, de même que d'une population de dentistes vieillissante amenant à se diriger vers une pénurie de praticiens à terme."

Odontolia s'est voulu une réponse à cette tendance de fond, permettant aux jeunes de se développer en travaillant sur du matériel dernier cri, de profiter d'un équilibre vie privée-vie professionnelle plus adapté aux standards actuels, de même que de bénéficier d'une proximité bienvenue avec les laboratoires, "ce qui accélère considérablement la courbe d'apprentissage".

Peu connu du grand public, DLF Venture se focalise sur des opérations entre 300.000 et 5 millions d'euros dans l'alimentaire (vins effervescents, nourriture pour animaux de compagnie, sodas naturels, boissons non alcoolisées…), la santé (cabinets dentaires et vitamines) et l'éducation (e-learning, remédiation…). En septembre 2021, le véhicule embarquait dans le chocolatier allemand Nucoa aux côtés de l'ex-champion du monde de F1 Nico Rosberg.