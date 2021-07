TVH Parts évolue dans "un marché potentiel à 19 milliards"

Francis Deprez, le CEO de D'Ieteren Group, a annoncé dès son arrivée que la société cherchait à acquérir "des activités dans lesquelles on croit que l’on peut être leader dans son marché".

Le groupe D'Ieteren pense avoir trouvé l'oiseau rare et investit 40% dans TVH Parts. Le potentiel de croissance de TVH Parts est grand, selon Francis Deprez.

C'était devenu une question récurrente des journalistes et analystes à chaque salve de résultats du groupe D'Ieteren. Avez-vous avancé sur le dossier de votre prochaine acquisition?

Après des années de recherche, le groupe de la rue du Mail a trouvé sa perle rare. Il a jeté son dévolu sur TVH Parts dont il rachète 40% à la famille Vanhalst. Le reste de l'entreprise appartient à la famille Thermote avec laquelle D'Ieteren s'allie.

L'intérêt du groupe D'Ieteren avait déjà été dévoilé dans nos colonnes. D'Ieteren Group possède désormais 5 piliers avec Belron, Moleskine, D'Ieteren Immo, D'Ieteren Automotive et maintenant TVH Parts. Avec ce dernier investissement, c'est la première fois que le groupe prend une participation dans une entreprise sans en prendre un contrôle majoritaire.

"Cela ne change rien du tout pour nous. C’est important de pouvoir être un actionnaire significatif, comme cela on peut aider la société à continuer à se développer", nous répond Francis Deprez.

Le CEO du groupe D'Ieteren et ses équipes ont sorti leur calculette. Le marché dans lequel évolue TVH Parts pèse selon eux potentiellement 19 milliards d'euros. TVH Parts fournit des pièces de rechange dans quatre domaines: équipement de manutention, de construction, dans l'industrie et dans l'agriculture.

TVH Parts joue le rôle d'un grossiste et d'expertise technique pour trouver la bonne pièce. Ses clients sont majoritairement des concessionnaires de machines.

Le groupe D'Ieteren amène aussi son expertise dans Belron et son activité automobile. "On connait assez bien les équipements avec des roues, sourit Deprez. On connaît aussi bien la partie logistique."

Leader de son secteur

La part de 40% dans TVH Parts a été acquise pour 1,17 milliard d'euros. La société est valorisée à 3,65 milliards d'euros. TVH Parts est le plus grand acteur de son domaine. Il faut dire qu'elle évolue dans un créneau spécifique. "Ils ont une grande valeur ajoutée dans leur marché. Ils aident leur client à trouver la bonne pièce de rechange et se spécialisent sur la période après la garantie des machines", détaille Deprez qui pointe que le catalogue de TVH Parts comporte plus d'un million de références livrables à 95% sous les 48h, avec un business très online.

Les plus gros concurrents de TVH Parts sont en fait les fabricants des machines eux-mêmes, mais qui ne se spécialisent que sur leurs propres pièces pour leurs propres machines.

8% de croissance TVH Parts a enregistré 8% de croissance pendant 15 ans aussi bien organique que via des acquisitions. Elle vise d'ailleurs de nouvelles acquisitions.

Avec ses 81 succursales, sa présence dans 26 pays et ses 17.000 commandes par jour, TVH Parts peut compter sur le volume pour négocier des bons prix pour ses pièces. La société n'hésite d'ailleurs pas à faire produire ses pièces chez des sous-traitants quand elle estime que c'est intéressant.

Basée à Waregem où elle possède un entrepôt dernier cri automatisé, TVH Parts possède aussi un important dépôt à Kansas City pour le marché américain et a une présence en Asie, mais plus modeste. "TVH Parts a enregistré une croissance de 8% par an ces 15 dernières années alors que les marchés où ils se trouvent n'ont grandi que de 4 à 7%", illustre Deprez.

"Notre politique d’investissement ne change pas et on a encore un peu de cash." Francis Deprez CEO de D'Ieteren Group

"On voit encore beaucoup de potentiel. C'est surtout le secteur de la manutention qui est leur force historique", explique Deprez pour qui TVH Parts peut se renforcer dans ses autres secteurs. TVH Parts grandit de manière organique, mais aussi par acquisitions. La société en vise d'ailleurs de nouvelles, alors que son marché reste encore fragmenté.

Et le groupe D'Ieteren recherche-t-il d'autres acquisitions ? "Notre politique d’investissement ne change pas et on a encore un peu de cash", répond Deprez.