2020, nouvelle année record pour le recyclage de l'électro

Le confinement a poussé le Belge au grand nettoyage. En 2020, l'ASBL Recupel a repris une masse record de 123.840 tonnes d'appareils électro à recycler.

Chaque foyer belge possède en moyenne 11 appareils non utilisés. Le confinement a visiblement été mis à profit pour opérer un nettoyage par le vide. Recupel, l'ASBL qui gère la récolte et le traitement des lampes ainsi que des appareils électriques et électroniques usagés en Belgique, peut en témoigner.

"Les réfrigérateurs-surgélateurs contiennent des liquides de refroidissement nocifs qui ne peuvent être éliminés que par des recycleurs agréés." Eric Dewaet CEO de Recupel

En 2020, les Belges ont ramené chez elle une masse record de 123.840 tonnes d'appareils électro et d'ampoules usagés ou cassés, soit 1,1% de plus qu'en 2019, déjà une année record. Une hausse d'autant plus remarquable que les parcs à conteneurs sont longtemps restés fermés.

Frigos et surgés

Les frigos et surgélateurs figurent parmi les cibles privilégiées: en 2020, Recupel a repris 21.426 tonnes d'appareils, soit une augmentation de 4,2%. Une bonne nouvelle pour l'environnement, souligne Eric Dewaet, le CEO de Recupel: les réfrigérateurs-surgélateurs "contiennent des liquides de refroidissement nocifs qui ne peuvent être éliminés de manière appropriée que par des recycleurs agréés", dit-il.

10,8 kilos En moyenne, chaque Belge a apporté 10,8 kilos d'appareils électro et d'ampoules dans un point Recupel, contre 10,7 kilos en 2019.